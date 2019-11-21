Україна стала 100-ю країною, що приєдналася до Декларації про безпеку шкіл

Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства науки і освіти, передають Українські Новини.

Відповідний лист з підтвердженням участі України, яке вже надіслано в Міністерство закордонних справ Норвегії, підписала міністр освіти і науки Анна Новосад.

Україна стала 100-ю країною, що підтримала положення цього документа.

"Для України - честь бути сотою державою, яка приєдналася до Декларації про безпеку шкіл. Зараз наша країна перебуває в надзвичайно складній ситуації збройного конфлікту. Однак, незважаючи на це, одна з основних наших завдань - гарантувати безпеку наших дітей", - зазначила Новосад.

Декларація містить низку зобов'язань для запобігання і реагування на напади і використання навчальних закладів у військових цілях в період збройного конфлікту.

У повідомленні наголошується, що важливим аспектом приєднання до Декларації є відновлення освітньої інфраструктури, забезпечення психологічної реабілітації учнів, батьків і вчителів, сприяння проведенню тренінгів з безпеки та охорони здоров'я.

Зазначимо, Декларація про безпеку шкіл була відкрита для приєднання країн на міжнародній конференції, організованій урядом Норвегії в Осло 28-29 травня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, у запорізькій школі №92 під час уроку праці вчитель накинувся на одного зі своїх учнів. Також в Хмельницькій області вперше оштрафували школяра за буллінг вчителя.