В Запорожье учитель труда набросился с кулаками на восьмиклассника

В запорожской школе №92 во время урока труда учитель набросился на одного из своих учеников. Дети успели снять видео и выложить в сеть, сообщают "Факты".

Обычный урок труда в запорожской школе закончился громким скандалом. Полиция мгновенно отреагировала на видео, на котором трудовик толкает ученика.

Однако правоохранителям не удалось пообщаться с участниками конфликта, а родители восьмикласника не имеют никаких претензий к учителю.

Учителя говорят, что трудовик работает у них три года, до сих пор никаких нареканий на его работу не было. На вопрос, почему толкнул ученика – в пояснительной записке написал, что парень оскорбил его, и он просто не выдержал.

Школьники рассказали, что учитель труда не мог найти общий язык с учениками, кричал на них, поэтому они сами часто провоцировали скандалы. Мужчина после инцидента только раз пришел в школу – написать заявление об увольнении, и даже коллегам не сообщил, планирует ли преподавать дальше.

До пенсии ему оставалось два года, однако вряд ли педагог после такого скандала найдет работу в школе. Ученики радуются, что избавились ненавистного трудовика – и неважно, какой ценой.

Как сообщали Українські Новини, в Хмельницкой области впервые оштрафовали школьника за буллинг учителя. Также в Киеве отец школьника жестоко избил физрука, повысившего голос на его сына.

Тем временем во Львове первоклассник держит в страхе весь класс, из-за чего дети перестали ходить в школу.