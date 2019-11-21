Зовсім скоро Київ засяє новорічними вогнями: новорічну ілюмінацію закінчили встановлювати

КП "Київміськсвітло" завершує роботи з підготовки до новорічних свят 2020 року. Про це повідомляє прес-служба "Київміськсвітла".

"Завдання для КП "Київміськсвітло" – зробити іллюмінаційну казку реальністю і створити святковий настрій для всіх киян і гостей столиці. Вже зовсім скоро ви самі зможете зазирнути ввечері на одну з центральних вулиць столиці і насолодитися новорічними вогнями", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для прикраси центральної вулиці міста (Хрещатик) використано понад 3 тисяч метрів гірлянд та 300 світлових приладів, які встановлені на деревах і адміністративних будівлях. Це - Національна Філармонія, Консерваторія, Київська Міська Державна Адміністрація, Головпоштамт, Укоопспілка (новорічні мотиви, гірлянди), а також інші вулиці Києва:

вул. Б. Хмельницького — ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (гірлянди і кулі);

Майдан Незалежності – дерева і опори (гірлянди);

Європейська площа — святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (листя), на деревах (падає лід, геометричні фігури, гірлянди);

вул. Грушевського — святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною і на опорах зовнішнього освітлення (новорічні мотиви, гірлянди);

Наголошується, що освітлення відповідає всім світовим стандартам, є енергозберігаючим і функціональним.

Новорічна ілюмінація працюватиме з 19 грудня 2019 р. по 20 січня 2020 року.

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