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21 листопада 2019, четвер, 17:53 3
Суспільство 2019-11-21T18:45:36+02:00
Українські Новини
Зовсім скоро Київ засяє новорічними вогнями: новорічну ілюмінацію закінчили встановлювати

Зовсім скоро Київ засяє новорічними вогнями: новорічну ілюмінацію закінчили встановлювати

Новий рік, Вуличне освітлення
Освітлення в Києві. Фото: facebook.com/kyivmisksvitlo
Освітлення в Києві. Фото: facebook.com/kyivmisksvitlo

КП "Київміськсвітло" завершує роботи з підготовки до новорічних свят 2020 року. Про це повідомляє прес-служба "Київміськсвітла".

"Завдання для КП "Київміськсвітло" – зробити іллюмінаційну казку реальністю і створити святковий настрій для всіх киян і гостей столиці. Вже зовсім скоро ви самі зможете зазирнути ввечері на одну з центральних вулиць столиці і насолодитися новорічними вогнями", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для прикраси центральної вулиці міста (Хрещатик) використано понад 3 тисяч метрів гірлянд та 300 світлових приладів, які встановлені на деревах і адміністративних будівлях. Це - Національна Філармонія, Консерваторія, Київська Міська Державна Адміністрація, Головпоштамт, Укоопспілка (новорічні мотиви, гірлянди), а також інші вулиці Києва:

  • вул. Б. Хмельницького — ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (гірлянди і кулі);
  • Майдан Незалежності – дерева і опори (гірлянди);
  • Європейська площа — святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (листя), на деревах (падає лід, геометричні фігури, гірлянди);
  • вул. Грушевського — святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною і на опорах зовнішнього освітлення (новорічні мотиви, гірлянди);

Наголошується, що освітлення відповідає всім світовим стандартам, є енергозберігаючим і функціональним.

Новорічна ілюмінація працюватиме з 19 грудня 2019 р. по 20 січня 2020 року.

 

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо як святкуватимуть Новий рік у Києві.

Раніше писали про те, як не витратити всі під час передноворічної "гарячки" та не стати жертвою шахраїв.

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