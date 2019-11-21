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21 листопада 2019, четвер, 18:05 14
Силові структури 2019-11-21T19:15:01+02:00
Українські Новини
У Житомирі затримали росіянина: він керує однією з груп ІДІЛ

У Житомирі затримали росіянина: він керує однією з груп ІДІЛ

Житомир, Нацполіція, росіянин, ІДІЛ
Затриманий. Фото: Нацполиция
Затриманий. Фото: Нацполиция

Поліція затримала в Житомирі росіянина, причетного до терористичної організації "Ісламська держава" і перебуває в міжнародному розшуку за вбивство.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"21 листопада на одній з вулиць обласного центру оперативники Управління карного розшуку і бійці КОРДа Житомирської області затримали 30-річного громадянина Російської Федерації, причетного до терористичної діяльності. Чоловік перебував в міжнародному розшуку за скоєння вбивства", - сказано в ньому.

За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп.

Відзначається, що чоловік народився в Луганській області, довгий час жив в Росії.
На території України переховувався, щоб уникнути відповідальності за скоєння вбивства.

Як повідомляли Українські Новини, 15 листопада Служба безпеки України затримала одного з лідерів міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" на прізвисько "Аль-Бара Шишани" в Києві.

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