У Житомирі затримали росіянина: він керує однією з груп ІДІЛ

Поліція затримала в Житомирі росіянина, причетного до терористичної організації "Ісламська держава" і перебуває в міжнародному розшуку за вбивство.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.



"21 листопада на одній з вулиць обласного центру оперативники Управління карного розшуку і бійці КОРДа Житомирської області затримали 30-річного громадянина Російської Федерації, причетного до терористичної діяльності. Чоловік перебував в міжнародному розшуку за скоєння вбивства", - сказано в ньому.



За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп.



Відзначається, що чоловік народився в Луганській області, довгий час жив в Росії.

На території України переховувався, щоб уникнути відповідальності за скоєння вбивства.



Як повідомляли Українські Новини, 15 листопада Служба безпеки України затримала одного з лідерів міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" на прізвисько "Аль-Бара Шишани" в Києві.