Газетярі вимагають від уряду звільнити гендиректора "Укрпошти" Смілянського, - голова НСЖУ

Газетярі вимагають від Кабінету Міністрів захистити українську пресу і звільнити генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, передають Українські Новини.

"Протест проти урядової політики байдужості щодо друкованих ЗМІ, які стали заручниками непартнерських відносин "Укрпошти", оголосили учасники Всеукраїнської наради редакторів. Також газетярі черговий раз звернулися до влади з вимогою звільнити Ігоря Смілянського з посади генерального директора "Укрпошти". Захід відбувся 21 листопада в Києві з ініціативи Національної спілки журналістів України, зібравши близько сотні редакторів з усієї України", - написав він.

Томіленко зазначив, що потреба скликати Всеукраїнську нараду редакторів виникла через критичну ситуацію, яка зараз склалася в сфері друкованих ЗМІ.

З його слів, систематичне підвищення тарифів "Укрпошти" на фоні зниження якості доставки газет призвело до стрімкого падіння тиражів, при цьому більшість редакцій виявилися на межі виживання, а тисячі українців втратили доступ до газет, які в більшості сіл становлять чи не єдине джерело достовірної інформації.

Сам Смілянський на своїй сторінці в Facebook зазначив, що єдині країни, де кількість газет на душу населення більше, ніж в Україні - це Франція і Білорусь.

"У першій понад 900 мільйонів євро дотацій на 2018-2022, в другій дотації й адмінресурс по підписці. В Росії після скасування дотацій тиражі просіли на 40%... "Укрпошта" не те що не має дотацій на пресу, а сама була джерелом дотацій для преси, доставляючи собі в збиток пресу на суму 500 млн за 3 роки, а борг держави за доставку держвидань - близько 60 млн гривень за 5 років, який не погашено і, боюся, погашеной не буде. На 560 мільйонів можна було б купити багато нових машин і підняти зарплати листоношам. Але винен, звичайно, Смілянський, який прийшов навести порядок", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Смілянський розглядається як можливий глава "Укрзалізниці". Раніше директор "Укрпошти" зізнався, що у нього 2 паспорти, що заборонено українським законом.