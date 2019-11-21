Гравець київського "Динамо" Караваєв зізнався, що хоче в Крим

Захисник футбольного клубу "Динамо" (Київ) Олександр Караваєв висловився, що хотів би відвідати Крим для того, щоб побачитися з друзями.

Про це Караваєв сказав в інтерв'ю офіційному сайту клубу, передають Українські Новини.

"Так, я провів там (в Криму, - ред.) певну кількість часу, у мене залишилися друзі в Криму. З керівником "Севастополя" (футбольний клуб, - ред.) залишилися хороші відношення, з ним теж хотілося б побачитися", - сказав Караваєв.

Він зазначив, що за час своєї футбольної кар'єри в Криму у нього залишилися чудові спогади.

"У мене залишилося багато друзів із "Севастополя" - Ігор Литовка, Вова Танчик, Вова Коваль, Андрій Ківа. З Русланом Малиновським до "Севастополя" знайомий", - зазначив захисник.

Взимку 2012 Караваєв переїхав до Севастополя, де грав за місцеву команду.

В 2014 році на правах оренди, став виступати за луганську «Зорю». 1 січня 2017 року став гравцем турецького «Фенербахче». 27 червня 2019 року перейшов в київське "Динамо".

Як повідомляли Українські Новини, Динамо переграло Шахтар в останні 10 хвилин матчу і закінчили гру з рахунком 2:1 у Суперкубку України.

Віце-президент Української асоціації футболу Костюченко впевнений, що українські футбольні команди ще обов'язково зіграють у Криму в статусі господарів поля.