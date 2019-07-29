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29 липня 2019, понеділок, 00:06 26
Спорт 2019-07-29T02:00:02+03:00
Українські Новини
Динамо переграло Шахтар в останні 10 хвилин матчу і закінчили гру з рахунком 2:1: відео голів

Динамо переграло Шахтар в останні 10 хвилин матчу і закінчили гру з рахунком 2:1: відео голів

У неділю, 28 липня, в Одесі пройшов матч за Суперкубок України. Київське Динамо переграло донецький Шахтар з рахунком 2:1 у першій битві сезону.

На цей поєдинок столичні футболісти вийшли без двох своїх лідерів - Циганкова і Соля, травмованих на зборах в Австрії.

Рахунок був відкритий в компенсований до першого тайму - відзначився Алан Патрік. Віце-чемпионт поступався в рахунку аж до 80 хвилини, коли Микита Бурда відзначився ударом головою. Через три хвилини Денис Гармаш вивів киян вперед.

Таким чином, "біло-сині" зрівнялися з "гірниками" за кількістю перемог у Суперкубку України - по 8 трофеїв на рахунку кожної команди.

Також цей трофей дозволив киянам наздогнати "Шахтар" за кількістю титулів, виграних у незалежній Україні. Тепер у клубів за 34 трофея.

Нагадаємо, що Зеленський і Богдан прийшли дивитися Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар".

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