Динамо переграло Шахтар в останні 10 хвилин матчу і закінчили гру з рахунком 2:1: відео голів

У неділю, 28 липня, в Одесі пройшов матч за Суперкубок України. Київське Динамо переграло донецький Шахтар з рахунком 2:1 у першій битві сезону.

На цей поєдинок столичні футболісти вийшли без двох своїх лідерів - Циганкова і Соля, травмованих на зборах в Австрії.

Рахунок був відкритий в компенсований до першого тайму - відзначився Алан Патрік. Віце-чемпионт поступався в рахунку аж до 80 хвилини, коли Микита Бурда відзначився ударом головою. Через три хвилини Денис Гармаш вивів киян вперед.

Таким чином, "біло-сині" зрівнялися з "гірниками" за кількістю перемог у Суперкубку України - по 8 трофеїв на рахунку кожної команди.

Також цей трофей дозволив киянам наздогнати "Шахтар" за кількістю титулів, виграних у незалежній Україні. Тепер у клубів за 34 трофея.

Дивіться, як Алан Патрік забив перший гол «Шахтаря» в сезоні та вивів команду вперед у матчі за Суперкубок України з «Динамо»!#ДинамоШахтар https://t.co/Gbd1zuPl5C pic.twitter.com/IT2zSQzYt0 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 28, 2019

Нагадаємо, що Зеленський і Богдан прийшли дивитися Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар".