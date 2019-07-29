Динамо переграло Шахтар в останні 10 хвилин матчу і закінчили гру з рахунком 2:1: відео голів

У неділю, 28 липня, в Одесі пройшов матч за Суперкубок України. Київське Динамо переграло донецький Шахтар з рахунком 2:1 у першій битві сезону.\r\nНа цей поєдинок столичні футболісти вийшли без двох своїх лідерів - Циганкова і Соля, травмованих на зборах в Австрії.\r\nРахунок був відкритий в компенсований до першого тайму - відзначився Алан Патрік. Віце-чемпионт поступався в рахунку аж до 80 хвилини, коли Микита Бурда відзначився ударом головою. Через три хвилини Денис Гармаш вивів киян вперед.\r\nТаким чином, "біло-сині" зрівнялися з "гірниками" за кількістю перемог у Суперкубку України - по 8 трофеїв на рахунку кожної команди.\r\nТакож цей трофей дозволив киянам наздогнати "Шахтар" за кількістю титулів, виграних у незалежній Україні. Тепер у клубів за 34 трофея.\r\n\r\nДивіться, як Алан Патрік забив перший гол «Шахтаря» в сезоні та вивів команду вперед у матчі за Суперкубок України з «Динамо»!#ДинамоШахтар https:\/\/t.co\/Gbd1zuPl5C pic.twitter.com\/IT2zSQzYt0\r\n— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 28, 2019\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, що Зеленський і Богдан прийшли дивитися Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар".