Кабмін хоче ввести електронні довіреності

Кабінет Міністрів ініціює введення електронних довіреностей.

Про це міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми плануємо запустити для громадян крутезну штуку - електронні довіреності. Треба тільки змінити пару рядків у законах і підзаконці. Саме цим ми зараз з Мін'юстом і Нотаріальною палатою і займаємося", - написав він.

Дубілет підкреслив, що електронні довіреності на першому етапі будуть тільки в додаток до паперових.

Доцільність введення електронних довіреностей він пояснює можливістю швидкого пересилання документа поштою або за допомогою месенджера у випадку терміновості.

При цьому, за словами міністра, для даного нововведення у нотаріусів є все необхідне.

"Для впровадження цього рішення вже все є! У нотаріусів і так є е-підпис, вони і зараз можуть накладати його в пару кліків на будь-які файли", - зазначив він.

Дубілет підкреслив, що відповідний законопроект буде поданий на розгляд у Верховну Раду в найближчі тижні, а електронні довіреності зароблять наступного після набуття законом чинності дня.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд зайнявся оформленням електронних трудових.

Раніше Кабмін бъявил про початок викорінення "паперових процесів".