У Дніпрі зловили виготовлювачів підроблених ліків з товаром на 5 млн гривень

Служба безпеки України заблокувала виробництво і збут підроблених ліків на 5 мільйонів гривень в Дніпрі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини. Оперативники спецслужби встановили, що затримані виготовляли у великих обсягах медпрепарати з вмістом спирту невідомого походження та якості. Продукцію вони реалізовували через підконтрольні злочинцям аптеки та лікарні. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили підроблених ліків на 5 мільйонів гривень. На даний момент проводиться розслідування ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів) Кримінального кодексу. Виготовлення підроблених ліків в Дніпрі Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність від 5 років до довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків. Раніше ЗМІ повідомляли, що в Україні розкрили нелегальне виробництво онкопрепаратів без ліцензій.