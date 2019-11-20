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20 листопада 2019, середа, 21:56 9
Силові структури 2019-11-20T22:09:53+02:00
Українські Новини
У Дніпрі зловили виготовлювачів підроблених ліків з товаром на 5 млн гривень

У Дніпрі зловили виготовлювачів підроблених ліків з товаром на 5 млн гривень

СБУ, Підробка, підробні ліки
Виготовлення підроблених ліків в Дніпрі. Фото: СБУ
Виготовлення підроблених ліків в Дніпрі. Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала виробництво і збут підроблених ліків на 5 мільйонів гривень в Дніпрі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники спецслужби встановили, що затримані виготовляли у великих обсягах медпрепарати з вмістом спирту невідомого походження та якості.

Продукцію вони реалізовували через підконтрольні злочинцям аптеки та лікарні.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили підроблених ліків на 5 мільйонів гривень.

На даний момент проводиться розслідування ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів) Кримінального кодексу.

Виготовлення підроблених ліків в ДнипреВиготовлення підроблених ліків в Дніпрі

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність від 5 років до довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Україні розкрили нелегальне виробництво онкопрепаратів без ліцензій.

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