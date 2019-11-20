підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
20 листопада 2019, середа, 17:15 18 Документ
Верховна Рада і партії 2019-11-20T19:15:03+02:00
Українські Новини
Спікер Разумков обходиться лише 3 радниками

Спікер Разумков обходиться лише 3 радниками

Верховна Рада України, Дмитро Разумков
Дмитро Разумков. Фото: Українські Новини
Дмитро Разумков. Фото: Українські Новини

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков користується послугами 3 радників, двоє з яких є позаштатними.

Про це йдеться у відповіді Апарату Ради на інформаційний запит Українських Новин.

Штатним радником Разумкова є Михайло Ніжніков, позаштатними – Катерина Заботкіна та Віра Константинова.

Михайло Леонідович Ніжніков – кандидат наук з державного управління, доцент, викладач кафедри публічного управління та адміністрування Національного авіаційного університету (НАУ). По червень 2017 року працював заступником керівника Головного організаційного управління Апарату Ради.

Віра Андріївна Константинова – політолог-міжнародник. Займається питаннями міжнародних енергетичних відносин і міжнародної безпеки. Працювала в апараті Міністерства закордонних справ (МЗС) України та помічником-консультантом народних депутатів двох скликань. Чоловік Константинової – третій секретар Посольства України в Киргизії.

А ось біографію Катерини Володимирівни Заботкіной з'ясувати не вдається. Пошук в Інтернеті дозволяє виявити лише дані про активну учасницю студентського самоврядування Київського національного торговельно-економічного університету з аналогічними прізвищем та ім'ям.

Як повідомляли Українські Новини, по состоянию на 13 ноября у премьер-министра Украины Алексея Гончарука 4 штатных советника, 17 внештатных советника и 2 помощника.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: Верховна Рада України Дмитро Разумков

Архів
Новини
У Полтавській області знайшли застреленим місцевого депутата, - ЗМІ 19:32
На Столичному шосе зафіксували другий за два дні "антирекорд": автомобіль їхав зі швидкістю 288 км/год 19:12
ГПУ відхрестилася від підтвердження погашеної судимості Іванісова 19:07
В ООН дали Росії рік на підготовку відповіді про фінансування тероризму в Україні 18:59
Партія-привид: Ні один у "Слузі народу" офіційно не працює 18:48
більше новин
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
"Бізнес-Варта" звернулася до Президента Зеленського на захист ГК "Укрлендфармінг" Бахматюка 11:46
Коломойський гальмує процес УРП в судах, - ЗМІ 10:11
Вимагати ув’язнення Ляшка за відверту позицію щодо енергетичної безпеки - це перебір, - Гройсман 11:53
Кримінальною справою проти Ляшка влада намагається залякати незгодних, - Кошулинський 11:25
більше новин
Фонд держмайна не може обґрунтувати необхідність реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ 13:22
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Не можна "ощасливити" журналістів без їхньої згоди, - Томенко 10:47
У київському метро знову не можна розплатитися карткою - тепер банківською 12:31
Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському 13:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok