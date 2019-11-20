Спікер Разумков обходиться лише 3 радниками

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков користується послугами 3 радників, двоє з яких є позаштатними.

Про це йдеться у відповіді Апарату Ради на інформаційний запит Українських Новин.

Штатним радником Разумкова є Михайло Ніжніков, позаштатними – Катерина Заботкіна та Віра Константинова.

Михайло Леонідович Ніжніков – кандидат наук з державного управління, доцент, викладач кафедри публічного управління та адміністрування Національного авіаційного університету (НАУ). По червень 2017 року працював заступником керівника Головного організаційного управління Апарату Ради.

Віра Андріївна Константинова – політолог-міжнародник. Займається питаннями міжнародних енергетичних відносин і міжнародної безпеки. Працювала в апараті Міністерства закордонних справ (МЗС) України та помічником-консультантом народних депутатів двох скликань. Чоловік Константинової – третій секретар Посольства України в Киргизії.

А ось біографію Катерини Володимирівни Заботкіной з'ясувати не вдається. Пошук в Інтернеті дозволяє виявити лише дані про активну учасницю студентського самоврядування Київського національного торговельно-економічного університету з аналогічними прізвищем та ім'ям.

Як повідомляли Українські Новини, по состоянию на 13 ноября у премьер-министра Украины Алексея Гончарука 4 штатных советника, 17 внештатных советника и 2 помощника.