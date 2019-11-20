Журналістку "Страни" не пустили на брифінг Гончарука в Кабміні

Журналіст інтернет-видання "Страна.ua" Юлія Корзун повідомила, що прес-служба прем'єр-міністра України Олексія Гончарука відмовила їй у доступі на брифінг, проведений прем'єром після завершення засідання Кабінету Міністрів України, мотивувавши відмову уявним відсутністю даних журналіста у списку раніше аккредитовавшихся представтелей засобів масової інформації.

Про це вона заявила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Все, що вам необхідно знати про #Урядтехнократів та його реальні досягнення. Сьогодні мене не пустили на брифінг після засідання Кабміну. Прес-служба відмазалась по-старому: "Вас немає у списках". До речі, а хто придумав систему акредитації за гугл-формою? Геніально для піарників. Журналісту нереально довести, що він насправді вчасно акредитувався (як я). Розмовляти з прес-службою марно - все одно що говорити з Теслою (Tesla). На моє прохання пропустити мене, почула категоричне "Ні, там вже особиста охорона Гончарука". Так, відкрию таємницю: прем'єр не приїжджає на брифінги на самокаті, а приходить з особистою охороною. Але не розумію, навіщо вона йому, якщо у нього є така дресовані прес-служба?" - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13 листопада у Гончарука 4 штатних радника, 17 позаштатних радників та 2 помічника.