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20 листопада 2019, середа, 15:27 6
Судова влада 2019-11-20T16:00:05+02:00
Українські Новини
Суд підтвердив законність обрання Гречківського і Маловацького у ВРП

Суд підтвердив законність обрання Гречківського і Маловацького у ВРП

ВРП, Павло Гречківський, Олексій Маловацький

Окружний адміністративний суд Києва підтвердив законність рішення З'їзду адвокатів про обрання у Вищу раду правосуддя адвокатів Павла Гречковський і Олексія Маловацького.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив Гречківський, передають Українські Новини.

Гречківський також прикріпив електронну версію рішення суду.

Позов у суд був поданий благодійним фондом Хилько до Ради адвокатів України та Національну асоціацію адвокатів у березні поточного року.

ОАСК відмовився визнавати незаконним і скасувати рішення З'їзду адвокатів на підставі ч. 2 ст. 5 закону україни "Про Вищу раду юстиції", яка встановлює заборону на повторне обрання до ВРП.

Посилаючись на норми Конституції, рішення Конституційного суду, а також згаданого закону, суд постановив, що обмеження обиратися у ВРП повторно поширюються на осіб, які були обрані в Раду після 17 березня 2017 року, дня створення Вищої ради правосуддя.

"Поширення такого обмеження на осіб, які були обрані (призначені) до складу Вищої ради юстиції до набуття чинності Конституції України в редакції закону України "Про внесення змін до Конституції України (в частині правосуддя)" №1401-VIII, ч. 2 ст. 5 закону України "Про Вищу раду юстиції", на що це вказує позивач, ... є протиправним", - йдеться в рішенні суду.

Крім того, ОАСК послався на рішення Великої палати суду, яка відмовилася відкривати провадження на підставі звернення 48 народних депутатів щодо офіційного тлумачення ч. 5 ст. 131 Конституції в контексті того, чи має право обиратися в ВРП член Вищої ради юстиції.

Суд інтерпретував цю відмову КС на користь чіткості формулювання конституційної норми 131-ї статті.

Суд також вказав на те, що фонд Хилько оскаржував акти індивідуальної дії, а позивач не є ні адвокатом, ні кандидатом у ВРП, ні членом Ради, тобто, рішення, яке ним оскаржується, не обмежує її в правах та обов'язках.

Андрій Хилько відомий багаторазовою подачею судових позовів, у тому числі до кандидатів у президенти в квітні цього року.

Як повідомляли Українські Новини, 15 лютого з'їзд адвокатів України обрав Павла Гречківський і Олексія Маловацького членами Вищої ради правосуддя.

Також Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок члену ВРП Гречківському.

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