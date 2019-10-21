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21 октября 2019, понедельник, 13:27 27
Судебная власть 2019-10-21T13:28:01+03:00
Українські Новини
Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор члену ВСП Гречковскому

Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор члену ВСП Гречковскому

ГПУ, Приговор, Оправдание, Климчук, Павел Гречковский, Киевский Апелляционный суд
Павел Гречковский с адвокатами.
Павел Гречковский с адвокатами.

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева, который признал невиновным члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского в незавершенном покушении на мошенничество и оправдал его.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Гречковского Дарья Глущенко.

"Киевский апелляционный суд отклонил все апелляционные жалобы в деле Гречковского и оставил в силе оправдательный приговор Шевченковского районного суда", - сказала она.

По ее словам, решение было провозглашено в понедельник и вступило в силу.

Апелляции рассматривались с апреля.

Апелляционные жалобы подавали заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук, потерпевший Анжей Климчук и его адвокаты.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября 2018 года Шевченковский районный суд оправдал Павла Гречковского.

Суд признал недопустимыми доказательства обвинения, отсутствие состава преступления, нарушение подследственности и множественные процессуальные нарушения при открытии и расследовании этого дела в Генпрокуратуре.

Дело против члена ВСП было открыто по ч.3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незавершенное покушение на мошенничество). Сам Гречковский неоднократно заявлял, что против него организована провокация. В суде свидетелями под присягой заказчиком дела был назван владелец торговых сетей АТБ Геннадий Буткевич. В частности, его причастность подтвердили показания свидетеля защиты Дмитрия Суса.

21 сентября 2016 года был задержан однокурсник Гречковского при передаче денег от житомирского адвоката Анджея Климчука. За 15 минут до этого задержания самому Гречковскому, который в это время находился в Высшем совете юстиции, следователь ГПУ доставил повестку о вызове в ГПУ как подозреваемому.

Обвинительный акт был передан в Шевченковский райсуд 3 октября 2017 года. В апелляцию дело поступило в феврале 2019 года.

 

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