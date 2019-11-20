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20 листопада 2019, середа, 15:05 37
Силові структури 2019-11-20T16:30:03+02:00
Українські Новини
Помер ветеран АТО Панов, якого напередодні побили разом з дружиною до напівсмерті, - волонтер

Помер ветеран АТО Панов, якого напередодні побили разом з дружиною до напівсмерті, - волонтер

Смерть, ветеран ато, Ігор Панов
Ігор Панов. Фото: Facebook/Тетяна Руденька
Ігор Панов. Фото: Facebook/Тетяна Руденька

У Києві помер ветеран АТО Ігор Панов "Хан", якого напередодні разом з дружиною побили до напівсмерті рідний син з другом. Про смерть ветерана повідомила Тетяна Руденька в Facebook.

"Біль ..." Хана" не стало (((Без подробиць! P. s. Похорон/поминки будемо організовувати ми, товариші по службі 90-го бату, волонтери, друзі!", - написала вона.

За даними поліції, нападники - син потерпілої і його товариш.

"Ми встановили, що ввечері між сином і матір'ю в телефонній розмові виник конфлікт. Тому хлопець приїхав в будинок, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тому за жінку заступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга, з яким і завдали подружжю тілесні ушкодження і зникли", - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

Нападникам загрожує від 10 років в'язниці до довічного позбавлення волі.

Як повідомляли "Українські Новини", у військовій частині на Полтавщині трьома пострілами в потилицю застрелили капітана-атошника.

Раніше в Житомирській області колишня дружина вбила чоловіка-атошника.

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