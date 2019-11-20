У київському метро знову не можна розплатитися карткою - тепер банківською

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" попередив пасажирів про технічні роботи, через які оплата проїзду за допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену, передають Українські Новини.

"Шановні пасажири! На станціях проводяться технічні роботи, оплата з допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна. Завершення робіт планується протягом години. Приносимо вибачення за незручності і просимо скористатися альтернативними способами оплати", - йдеться в ньому.

В коментарях люди обурюються через велике скупчення людей біля кас, де продають лише по одному жетону в одні руки.

"Хоча б почали не по одному жетону в руки продавати, якщо такий косяк стався. Черги кілометри і декому доведеться стояти в них двічі. Для чого ускладнювати життя людям і касирам?" - пише Валентин Дигтренко.

Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві в годину пік перестала працювати система електронного квитка. Користувачі Facebook повідомляли про те, що для входу на деякі станції метро доводилося стояти в черзі по 10 хвилин.

Тим часом перехід на електронний квиток у київському транспорті відклали до квітня 2020.