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20 листопада 2019, середа, 12:31 24
Суспільство 2019-11-20T13:15:17+02:00
Українські Новини
У київському метро знову не можна розплатитися карткою - тепер банківською

У київському метро знову не можна розплатитися карткою - тепер банківською

Метро, Київський метрополітен, банківські картки, оплата проїзду

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" попередив пасажирів про технічні роботи, через які оплата проїзду за допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену, передають Українські Новини.

"Шановні пасажири! На станціях проводяться технічні роботи, оплата з допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна. Завершення робіт планується протягом години. Приносимо вибачення за незручності і просимо скористатися альтернативними способами оплати", - йдеться в ньому.

В коментарях люди обурюються через велике скупчення людей біля кас, де продають лише по одному жетону в одні руки.

"Хоча б почали не по одному жетону в руки продавати, якщо такий косяк стався. Черги кілометри і декому доведеться стояти в них двічі. Для чого ускладнювати життя людям і касирам?" - пише Валентин Дигтренко.

Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві в годину пік перестала працювати система електронного квитка. Користувачі Facebook повідомляли про те, що для входу на деякі станції метро доводилося стояти в черзі по 10 хвилин.

Тим часом перехід на електронний квиток у київському транспорті відклали до квітня 2020.

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