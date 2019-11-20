Зеленському сподобалася ідея проводити онлайн зарядку з президентом "як за радянських часів"

Президент Володимир Зеленський повністю не задоволений системою освіти в Україні.

Про це він повідомив на молодіжному форумі "Україна росте разом зі мною", передають Українські Новини.

"У мене таке відчуття, що сьогодні такий світ, що освіта має бути цілком іншою. Вона повинна бути ліберальною: ти можеш обирати, які предмети вивчати, можеш два роки навчатися однієї професії, а потім перейти на іншу. Ми зараз дуже сперечаємося з новим міністром освіти, тому що вона готує велику програму. В цілому навчання в школі, вузі повинно бути швидким, мінливим, і ми можемо собі дозволити міняти професію під час навчання в університеті", - сказав він.

В ході форуму Зеленський цікавився у дітей, що необхідно зробити владі, щоб вони не виїжджали за кордон вчитися і працювати.

"Я ніколи не хотів вчитися за кордоном. Я хотів вчитися на дипломата в Києві. Тоді я жив у Кривому Розі і для мене Київ був закордоном. І я хотів бути прикордонником. Зараз я не прикордонник, але теж трохи захищаю нашу державу. Тому, трішечки співпало", - відповів він у свою чергу на питання про те, ким хотів стати в юності і чи мріяв бути Президентом.

Також глава держави цікавився думкою дітей про методи боротьби з курінням і доцільностю збільшення часу заняття спортом у школах до 2 годин.

"Якщо ти починаєш день, першу годину або хоча б 40 хвилин, перший урок зі спорту, то потім у тебе інший день: багато енергії, бажання навчатися, працювати. Якщо ви не проти, то я можу запропонувати нашому міністру", - сказав він.

Відповідаючи на ремарку своєї дружини Олени про те, що різні класи однієї школи не можуть одночасно мати першим уроком фізкультуру Зеленський зазначив, що замість уроку може бути зарядка, а із залу пролунала пропозиція проводити її онлайн з Президентом.

"Була така ідея, але мені це здається трохи схожим на радянський час, коли є генеральний секретар, і після цього тільки гімн співати", - сказала перша леді.

У свою чергу Зеленський підтримав ідею "зарядки з Президентом".

"Якщо люди хочуть. 6 ранку, зарядка онлайн - прикольно. Можна в 7 ранку. Це класно, мені цікаво. І я не зможу прогуляти", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, проект держбюджету-2020 передбачає збільшення фінансування освіти на 7,7 млрд гривень.