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19 листопада 2019, вівторок, 22:52 3
Суспільство 2019-11-19T23:37:03+02:00
Українські Новини
У Києві п'ятьох студентів підкосила гостра кишкова інфекція

У Києві п'ятьох студентів підкосила гостра кишкова інфекція

Отруєння, Отруєння в ресторані, Гостра кишкова інфекція
Отруєння. Фото: pixabay
Отруєння. Фото: pixabay

Вчора, 18 листопада, у Києві зареєстровано п'ять випадків гострої кишкової інфекції серед студентів. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпродспоживслужби.

Так, повідомляється, що отруєння можливо пов'язані з їжею в ресторані одного зі столичних готелів.

Наголошується, що посадові особи служби провели інспекцію, яка встановила порушення вимог Закону про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів, а саме: не подано відомості про проведення держреєстрації потужності оператора ринку; потужність не підтримується в чистоті; частково пошкоджено покриття стін і підлоги в приміщенні роздавальної; не забезпечено розміщення харчових відходів у закритих контейнерах, сконструйованих так, щоб забезпечити максимальний рівень захисту.

Саном на 19 листопада розпорядчими документами столичного главку Держпродспоживслужби припинена діяльність з обігу харчових продуктів в готельному комплексі у зв'язку з недотриманням оператором ринку законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів.

Як повідомляли Українські Новини", в Києві 14 осіб отруїлися поминальним коливом з сальмонелами у "Бюджет-кафе".

Раніше полсотни дітей отруїлися в шкільній їдальні Одеси.

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