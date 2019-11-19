У Києві п'ятьох студентів підкосила гостра кишкова інфекція

Вчора, 18 листопада, у Києві зареєстровано п'ять випадків гострої кишкової інфекції серед студентів. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпродспоживслужби.

Так, повідомляється, що отруєння можливо пов'язані з їжею в ресторані одного зі столичних готелів.

Наголошується, що посадові особи служби провели інспекцію, яка встановила порушення вимог Закону про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів, а саме: не подано відомості про проведення держреєстрації потужності оператора ринку; потужність не підтримується в чистоті; частково пошкоджено покриття стін і підлоги в приміщенні роздавальної; не забезпечено розміщення харчових відходів у закритих контейнерах, сконструйованих так, щоб забезпечити максимальний рівень захисту.

Саном на 19 листопада розпорядчими документами столичного главку Держпродспоживслужби припинена діяльність з обігу харчових продуктів в готельному комплексі у зв'язку з недотриманням оператором ринку законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів.

Як повідомляли Українські Новини", в Києві 14 осіб отруїлися поминальним коливом з сальмонелами у "Бюджет-кафе".

Раніше полсотни дітей отруїлися в шкільній їдальні Одеси.