Збірну Росії з футболу можуть відсторонити від Євро-2020

Збірну Росії з футболу можуть відсторонити від чемпіонату Європи 2020 року. Також Санкт-Петербург можуть позбавити права приймати матчі Євро-2020. Причиною став скандал навколо РУСАДА. Daily Mail повідомляє, що Росію усунуть від участі у спортивних змаганнях і позбавлять права проводити турніри, якщо буде доведено факт підробки інформації московської лабораторії РУСАДА, пише "Спорт 24". Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців. Таким чином, WADA ініціював розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно з Міжнародним стандартом про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами. Виконавчий комітет WADA збереться 9 грудня щоб розглянути офіційну рекомендацію від незалежного комітету. Очікується, що він буде закликати відкликати ліцензію у РУСАДА. Якщо Спортивний арбітражний суд не прийме апеляцію Росії і погодиться з санкціями, РФ можуть відсторонити від Олімпіади і Паралімпіади в Токіо, а також від Євро-2020. Крім того, під питанням буде проведення матчів Євро-2020 в Санкт-Петербурзі. Збірна Росії з футболу вийшла на чемпіонат Європи і гарантовано буде грати в групі B. в Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групи B і поєдинок 1\/4 фіналу. Як повідомляли Українські Новини, у Болгарії поліція заарештувала шість вболівальників футболу за прояв расизму до гравців. Раніше Міжнародна федерація футболу покарала Російський футбольний союз (РФС) штрафом в сумі 30 тис. швейцарських франків за поведінку російських уболівальників під час товариського матчу Росія - Франція в Петербурзі.