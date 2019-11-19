Збірну Росії з футболу можуть відсторонити від Євро-2020

Збірну Росії з футболу можуть відсторонити від чемпіонату Європи 2020 року. Також Санкт-Петербург можуть позбавити права приймати матчі Євро-2020. Причиною став скандал навколо РУСАДА.

Daily Mail повідомляє, що Росію усунуть від участі у спортивних змаганнях і позбавлять права проводити турніри, якщо буде доведено факт підробки інформації московської лабораторії РУСАДА, пише "Спорт 24".

Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.

Таким чином, WADA ініціював розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно з Міжнародним стандартом про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.

Виконавчий комітет WADA збереться 9 грудня щоб розглянути офіційну рекомендацію від незалежного комітету. Очікується, що він буде закликати відкликати ліцензію у РУСАДА.

Якщо Спортивний арбітражний суд не прийме апеляцію Росії і погодиться з санкціями, РФ можуть відсторонити від Олімпіади і Паралімпіади в Токіо, а також від Євро-2020.

Крім того, під питанням буде проведення матчів Євро-2020 в Санкт-Петербурзі.

Збірна Росії з футболу вийшла на чемпіонат Європи і гарантовано буде грати в групі B. в Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групи B і поєдинок 1/4 фіналу.

Як повідомляли Українські Новини, у Болгарії поліція заарештувала шість вболівальників футболу за прояв расизму до гравців. Раніше Міжнародна федерація футболу покарала Російський футбольний союз (РФС) штрафом в сумі 30 тис. швейцарських франків за поведінку російських уболівальників під час товариського матчу Росія - Франція в Петербурзі.