Данилюк пропонував посаду міністра оборони підполковнику США, який дає свідчення у справі Трампа

Підполковник армії США і експерт з питань України у Раді нацбезпеки Олександр Віндман, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України. Про це Віндман сказав під час відкритого слухання в Палаті представників у рамках розгляду справи про імпічмент, передає "Європейська правда".

Віндман заявив, що колишній голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк пропонував йому посаду міністра оборони України.

Він додав, що отримавши пропозицію, він доповів про це своїм керівникам та "відповідним контррозвідникам", а потім "забув про це".

"Я американець ... Я негайно відхилив ці пропозиції", - сказав Віндман, додавши, що "вся ця концепція була досить комічною".

Віндман заявив, що його керівники ніколи не піднімали з ним питання про конфлікт інтересів, продовжуючи роботу з Радою національної безпеки після цієї пропозиції.



Як повідомляли Українські Новини, Олександр Віндман розповів трьом комітетам нижньої палати Конгресу США, що деякі ключові слова і вирази, в опублікованій Білим домом розмові президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським були пропущені.