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  • Данилюк пропонував посаду міністра оборони підполковнику США, який дає свідчення у справі Трампа
19 листопада 2019, вівторок, 20:46 13
Політика 2019-11-19T21:45:01+02:00
Українські Новини
Данилюк пропонував посаду міністра оборони підполковнику США, який дає свідчення у справі Трампа

Данилюк пропонував посаду міністра оборони підполковнику США, який дає свідчення у справі Трампа

Александр Данилюк, Посада, Олександр Віндман, Міністр оборони України
Олександр Віндман. Скріншот: YouTube/ PBS NewsHour
Олександр Віндман. Скріншот: YouTube/ PBS NewsHour

Підполковник армії США і експерт з питань України у Раді нацбезпеки Олександр Віндман, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України. Про це Віндман сказав під час відкритого слухання в Палаті представників у рамках розгляду справи про імпічмент, передає "Європейська правда".

Віндман заявив, що колишній голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк пропонував йому посаду міністра оборони України.

Він додав, що отримавши пропозицію, він доповів про це своїм керівникам та "відповідним контррозвідникам", а потім "забув про це".

"Я американець ... Я негайно відхилив ці пропозиції", - сказав Віндман, додавши, що "вся ця концепція була досить комічною".

Віндман заявив, що його керівники ніколи не піднімали з ним питання про конфлікт інтересів, продовжуючи роботу з Радою національної безпеки після цієї  пропозиції.


Як повідомляли Українські Новини, Олександр Віндман розповів трьом комітетам нижньої палати Конгресу США, що деякі ключові слова і вирази, в опублікованій Білим домом розмові президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським були пропущені.

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