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19 листопада 2019, вівторок, 20:05 12
Верховна Рада і партії 2019-11-19T22:00:02+02:00
Українські Новини
У "Слузі народу" заявили про готовність проголосувати за зняття недоторканності з Порошенка

У "Слузі народу" заявили про готовність проголосувати за зняття недоторканності з Порошенка

Зняття недоторканності, Слуга народу, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Фракція "Слуга народу" виступає за зняття недоторканності з колишнього президента України Петра Порошенка. Про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко інтерв'ю НВ.

Так, Корнієнко заявив, що "Слуга народу" готова підтримати зняття недоторканності з Порошенка.

"Всі мотивовані (голосувати) за зняття недоторканності. Це повинні підтримати всі депутати, тому що це чесна позиція, адже ми від неї (недоторканності) відмовилися. По суті, це технічне голосування, коли просять зняти імунітет з метою процесуальних дій. З 1 січня 2020 року, коли набудуть чинності зміни до Конституції, такі голосування будуть не потрібні", - сказав він.

Щодо можливого голосування за згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і утримання під вартою Порошенка Корнієнко зазначив, що ці питання винесуть на окремий розгляд фракції.

Корнієнко додав, що депутати в цьому питанні будуть визначатися самостійно у відповідності з "якістю підозри" і "з інших політичних мотивів".

Крім того, депутат заявив, що підозра Порошенку перебуває в ГПУ і він не знає, коли її отримає апарат Верховної Ради.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відмовилося закрити справу проти Порошенка.

Раніше в ДБР почали розслідувати заяву про захоплення влади Порошенком при призначенні членів Вищої ради правосуддя.

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