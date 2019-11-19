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19 листопада 2019, вівторок, 18:55 11
Світ 2019-11-19T19:08:54+02:00
Українські Новини
У Росії прийняли закон, що дозволяє демонструвати свастику

У Росії прийняли закон, що дозволяє демонструвати свастику

Свастика, Росія, Держдума РФ, Нацисти

Депутати Держдуми Росії одноголосно прийняли закон, який дозволяє демонструвати нацистську і екстремістську символіку з дотриманням певних умов.

За прийняття рішення у третьому читанні проголосували 379 депутатів, пише Meduza.

Згідно з законом, нацистську і екстремістську символіку та атрибутику дозволяється демонструвати за умови, що до ідеології нацизму чи екстремізму формується негативне ставлення, а також відсутні ознаки пропаганди або виправдання такої ідеології.

Спочатку автори закону пропонували дозволити демонстрацію нацистської і екстремістської символіки "за умови засудження нацизму", але потім цю формулювання прибрали з тексту. Також з документа зникла згадка, що демонстрація можлива тільки в наукових працях, книгах, творах мистецтва, матеріалах ЗМІ та освітніх матеріалах.

Законопроект, що скасовує адміністративне покарання за використання нацистської і екстремістської символіки без її пропаганди, поки не прийнятий.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві зламали комп'ютерну систему в торговому центрі і показали нацистську свастику.

Пізніше підлітку, показав свастику в ТРЦ у Києві, повідомили про підозру.

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