Світовий банк підвищив прогноз зростання ВВП з 2,7% до 3,6% в 2019

Світовий банк підвищив прогноз зростання ВВП України з 2,7% до 3,6% в 2019 році. Про це свідчать дані Всесвітнього банку, передають Українські Новини.

Зростання економіки України в 2019 році, згідно з прогнозом, може скласти близько 3,6%.

За даними СБ, він може прискоритися до 3,7% і 4,2% в 2020-2021 роках за умови проведення необхідних реформ.

Раніше прогнозувалося зростання ВВП в 3,4% в 2020-му і 3,8% у 2021 році.

Наголошується, що впровадження амбітного плану реформ, визначеного новим урядом, прискорить приплив інвестицій і економічне зростання, що має допомогти створити нові робочі місця і підвищити рівень життя населення України.

Світовий банк також підкреслює важливість скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і створення прозорого та ефективного ринку землі.

Це може дозволити прискорити зростання ВВП України на 0,5-1,5 п. п. на рік протягом наступних 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, у липні-вересні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 4,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

А в квітні-червні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2018 року до 927,773 млрд гривень (у фактичних цінах).