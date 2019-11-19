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19 листопада 2019, вівторок, 18:04 17
Зовнішня політика 2019-11-19T19:30:03+02:00
Українські Новини
Німеччина надала Україні €1,2 млрд. Сподіваюся, це оцінять, - глава МЗС Німеччини про те, що Меркель мало допо

Німеччина надала Україні €1,2 млрд. Сподіваюся, це оцінять, - глава МЗС Німеччини про те, що Меркель мало допомагає Україні

Ангела Меркель, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Хайко Маас, Фінансова допомога Україні
Ангела Меркель
Ангела Меркель

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на питання про висловлювання Президента Зеленського в розмові з Президентом США Дональдом Трампом про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель робить недостатньо для України сказав, що Німеччина надала Україні €1,2 млрд і ця підтримка буде продовжуватися, передають Українські Новини.


"Президент Зеленський дуже відкрита особистість. Я так розумію, що з ним можна говорити, коли є якісь непорозуміння, і таким чином вирішувати проблеми. Хоча це не потрібно, тому що ми раніше часто розмовляли, в тому числі про підтримку, яку Німеччина надавала Україні за останні роки. Це 1,2 млрд євро, і ця підтримка буде продовжуватися. У січні наступного року кілька секретарів приїдуть з Німеччини в Україну, щоб домовитися про нові проекти. Я сподіваюся, це визнають в Україні", - відповів він.

У свою чергу міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній прес-конференції з Маасом в Києві закликав звертати увагу не на емоційні заяви політиків, а на їхні справи і результат.

"Ви повинні розуміти, що Україна втрачає своїх синів і дочок щодня. Тому для нас кожен день, коли ми не могли зустрітися, кожна пропущена зустріч - це дуже боляче і емоційно. Саме тому прошу сприймати іноді спокійно те, що говорять українські політики, і більше звертати увагу на те, що нам вдається досягти. Незважаючи на всі складнощі процесу, ми все-таки просуваємося по ньому", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про останні заяви французького Президента Еммануеля Макрона про Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) і Росії, Пристайко зазначив, що Україна все це чує, але судить не за словами, а за діями.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп і Зеленський вважають недостатньою підтримку України з боку Меркель.

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