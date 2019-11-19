Німеччина надала Україні €1,2 млрд. Сподіваюся, це оцінять, - глава МЗС Німеччини про те, що Меркель мало допомагає Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на питання про висловлювання Президента Зеленського в розмові з Президентом США Дональдом Трампом про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель робить недостатньо для України сказав, що Німеччина надала Україні €1,2 млрд і ця підтримка буде продовжуватися, передають Українські Новини.



"Президент Зеленський дуже відкрита особистість. Я так розумію, що з ним можна говорити, коли є якісь непорозуміння, і таким чином вирішувати проблеми. Хоча це не потрібно, тому що ми раніше часто розмовляли, в тому числі про підтримку, яку Німеччина надавала Україні за останні роки. Це 1,2 млрд євро, і ця підтримка буде продовжуватися. У січні наступного року кілька секретарів приїдуть з Німеччини в Україну, щоб домовитися про нові проекти. Я сподіваюся, це визнають в Україні", - відповів він.

У свою чергу міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній прес-конференції з Маасом в Києві закликав звертати увагу не на емоційні заяви політиків, а на їхні справи і результат.

"Ви повинні розуміти, що Україна втрачає своїх синів і дочок щодня. Тому для нас кожен день, коли ми не могли зустрітися, кожна пропущена зустріч - це дуже боляче і емоційно. Саме тому прошу сприймати іноді спокійно те, що говорять українські політики, і більше звертати увагу на те, що нам вдається досягти. Незважаючи на всі складнощі процесу, ми все-таки просуваємося по ньому", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про останні заяви французького Президента Еммануеля Макрона про Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) і Росії, Пристайко зазначив, що Україна все це чує, але судить не за словами, а за діями.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп і Зеленський вважають недостатньою підтримку України з боку Меркель.