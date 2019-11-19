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  • У ЄС заявили, що на Україну за критику не ображаються, а Трамп - каже українцям дурниці
19 листопада 2019, вівторок, 16:00 9
Європа 2019-11-19T16:12:36+02:00
Українські Новини
У ЄС заявили, що на Україну за критику не ображаються, а Трамп - каже українцям дурниці

У ЄС заявили, що на Україну за критику не ображаються, а Трамп - каже українцям дурниці

Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Міжнародна фінансова допомога, Євросоюз

У Брюсселі не звинувачують президента України Володимира Зеленського за його критику європейців у розмові з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив спецпредставник президента Єврокомісії по Україні Ельмар Брок в інтерв'ю Європейській правді.

Брок сказав, що було дивно чути від Трампа, мовляв, європейці не зробили для України нічого, а всю допомогу надали США.

"Це означає, що президент США говорить українцям дурниці, тому що насправді США надали вам лише $1 млрд гарантій", - зазначив спецпредставник президента ЄК.

Він нагадав, що ЄС за останні роки надав Україні підтримки на суму близько 15 млрд євро у вигляді грантів, позик і гарантій, а також підписав Угоду про асоціацію і ввів безвиз.

"Зеленський йому (Трампу) на це не заперечив. Але ми не звинувачуємо за це Зеленського, ми звинувачуємо Трампа. Я можу зрозуміти, як вчинив Зеленський у тій ситуації", - сказав Ельмар Брок.

Нагадаємо, що Трамп звинуватив Європу в недостатній фінансовій допомозі Україні.

Тим часом у Євросоюзі заявили, що можуть перестати допомагати Україні через Коломойського.

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