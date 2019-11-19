Alyona Alyona опублікувала фото в купальнику і поміркувала про жіночий реп

Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно випустила новий кліп, виклала свої фотографії в купальнику і поміркувала про жіночий реп і велику кількість дівчат, які виступають у цьому жанрі по всьому світу.

Відповідні знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Я часто чула раніше, що реп - це не жіноча справа. І для мене це кожен раз було дивно. Тому що завжди знаходилися треки дівчат, які ганяли на репіті мільйон разів. Особливо зараз дуже дивно бачити прояв такого стереотипу. Світ дав нам багато чудових жінок МС - від Queen Latifah до Missy Elliot, від PRINCESS NOKIA до Little Simz. Насправді, це нелегко - бути Машею серед ведмедів. А ви як вважаєте?", - поцікавилася виконавиця.

Свої роздуми реперша супроводила двома фотографіями в закритому купальнику.

Alyona Alyona в купальнику. Фото: alyona.alyona.official/Instagram

Як повідомляли Українські Новини, реп-зірка Alyona Alyona випустила дебютний альбом "Пушка". Також реп-виконавиця Alyona Alyona після скандалу записала нове відео про "порожні обіцянки".