підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 листопада 2019, вівторок, 12:52 5
Шоу-бізнес 2019-11-19T14:00:03+02:00
Українські Новини
Alyona Alyona опублікувала фото в купальнику і поміркувала про жіночий реп

Alyona Alyona опублікувала фото в купальнику і поміркувала про жіночий реп

Купальник, Реперша Alyona Alyona, Alyona Alyona, Реп
Alyona Alyona в купальнику. Фото: alyona.alyona.official/Instagram
Alyona Alyona в купальнику. Фото: alyona.alyona.official/Instagram

Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно випустила новий кліп, виклала свої фотографії в купальнику і поміркувала про жіночий реп і велику кількість дівчат, які виступають у цьому жанрі по всьому світу.

Відповідні знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Я часто чула раніше, що реп - це не жіноча справа. І для мене це кожен раз було дивно. Тому що завжди знаходилися треки дівчат, які ганяли на репіті мільйон разів. Особливо зараз дуже дивно бачити прояв такого стереотипу. Світ дав нам багато чудових жінок МС - від Queen Latifah до Missy Elliot, від PRINCESS NOKIA до Little Simz. Насправді, це нелегко - бути Машею серед ведмедів. А ви як вважаєте?", - поцікавилася виконавиця.

Свої роздуми реперша супроводила двома фотографіями в закритому купальнику.

Alyona Alyona в купальнику. Фото: alyona.alyona.official/Instagram

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕП НЕ ДЛЯ ДІВЧАТ? ⠀ Я часто чула ранiше, що реп — це не жiноча справа🤷🏻‍♀️ ⠀ I для мене то кожен раз було дивно. Тому шо завжди знаходилися треки дiвчат, якi ганяли на репiтi мiльйон разiв.Особливо зараз дуже дивно десь бачити прояв такого стереотипу😏 ⠀ Свiт нам дав багато чудових жiнок мс — вiд Queen Latifah до Missy Elliot, вiд PRINCESS NOKIA до Little Simz. ⠀ Насправдi то не легко бути Машою серед ведмедiв. А ви як рахуєте?🤪

Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

Як повідомляли Українські Новини, реп-зірка Alyona Alyona випустила дебютний альбом "Пушка". Також реп-виконавиця Alyona Alyona після скандалу записала нове відео про "порожні обіцянки".

Більше новин про: Купальник Реперша Alyona Alyona Alyona Alyona Реп

Архів
Новини
Підприємства ДТЕК в 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10%, – дані Міненерго 14:12
Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському 13:57
Міжнародні клінічні дослідження підтвердили ефективність і безпечність "Амізону" АТ "Фармак" 13:53
Столиця готується до Нового року: коли і які вулиці Києва засяють вогнями 13:50
У центрі Києва сталася пожежа у хостелі 13:29
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Лукашенко буде балотуватися в президенти Білорусі в 2020 році 16:45
Підприємства ДТЕК в 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10%, – дані Міненерго 14:12
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok