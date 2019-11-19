Як зміняться ціни на пальне: прогноз вартості бензину і дизпалива

"На ринках бензину та дизпалива на потепер стійно є незнижуваний запас на два-три тижні, тому там і немає коливань роздрібних цін. А на ринку газу запас палива в кращому випадку тижневий, оскільки потужної інфраструктури для зберігання газу немає, домінують невеликі гравці, які працюють з коліс, тому й ціни трохи змінюються навіть протягом тижня", – відзначає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Роздрібні ціни на бензин та дизель, як і раніше, формують вартість нафтопродуктів на кордоні України та курс долара. А на ринку автогазу важливі й інші, більш дрібні, фактори.

"Тому не дивно, що і бензин, і дизпаливо не дорожчають і не дешевшають. Для лояльних клієнтів як і раніше діють різні системи знижок, хоча їх прозорість залишає бажати кращого... А що стосується автогазу, то він може ще додати у вартості через те, що з настанням холодів виріс попит на скраплений газ всередині країни у одного з наших основних постачальників – це Польща. Взимку поляки його традиційно використовують в газових котлах для обігріву осель замість природного газу, так виходить дешевше", – додає заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Він уточнив, що чим холодніше буде в Європі, тим вищими будуть ціни на скраплений газ в Україні.

Раніше Українські Новини писали, як зміняться ціни на пальне у листопаді. Тим часом 11-15 листопада роздрібні ціни на дизпаливо стабільні 27,97 гривень/літр.