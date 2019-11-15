11-15 ноября розничные цены на дизтопливо стабильны 27,97 гривен/литр

В понедельник-пятницу, 11-15 ноября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 27,97 гривен за литр. Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO. С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,28% с 28,92 гривен\/литр. Как сообщали Українські Новини, 4-8 ноября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 27,99 гривен за литр. Розничные цены на дизтопливо 11-15 ноября, гривен\/литр: Название продукта Средняя цена на 15 ноября Средняя цена на 11 ноября 15 ноября в % к 11 ноября ДТ 27,97 27,97 100,00