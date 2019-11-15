подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 16:56 29
Экономика 2019-11-15T16:58:51+02:00
Українські Новини
11-15 ноября розничные цены на дизтопливо стабильны 27,97 гривен/литр

11-15 ноября розничные цены на дизтопливо стабильны 27,97 гривен/литр

Дизтопливо, цены на дизтопливо

В понедельник-пятницу, 11-15 ноября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 27,97 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,28% с 28,92 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 4-8 ноября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 27,99 гривен за литр.

Розничные цены на дизтопливо 11-15 ноября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 15 ноября

Средняя цена на 11 ноября

15 ноября в % к 11 ноября

ДТ

27,97

27,97

100,00

 

Больше новостей о: Дизтопливо цены на дизтопливо

Архив
Новости
В Киеве избили курьера ради бесплатной пиццы 18:44
Один из лидеров
В Украине схватили одного из ключевых лидеров "Исламского государства" 18:42
На Филиппинах подросток вытащил сестру из пасти крокодила 18:36
Украина назвала дату и место проведения нормандской встречи 18:19
Минкультуры создает госорганизацию, которая будет решать, кто журналист, а кто - нет 18:14
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:30
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Пранкер "Джокер" извинился перед Рябошапкой 10:35
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok