11-15 ноября розничные цены на дизтопливо стабильны 27,97 гривен/литр

В понедельник-пятницу, 11-15 ноября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 27,97 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,28% с 28,92 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 4-8 ноября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 27,99 гривен за литр.

Розничные цены на дизтопливо 11-15 ноября, гривен/литр: