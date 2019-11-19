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19 листопада 2019, вівторок, 11:13 5
Силові структури 2019-11-19T12:00:03+02:00
Українські Новини
Решмеділова про скандальну правку до закону "Про ДБР": у "зеленій" команді немає мети рухатися за процедурою а

Решмеділова про скандальну правку до закону "Про ДБР": у "зеленій" команді немає мети рухатися за процедурою або по букві закону

Президент, Труба, ДБР, Зеленський, Законопроект про ДБР, Решметділова

Політичний аналітик і політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова вважає, що правка №320 до закону "Про Держбюро розслідувань" пов'язана з політичною доцільністю.

Про це вона сказала в коментарі Українським Новинам.

"Я схиляюся до того, що в даному випадку має місце чиста політика (в цій правці), тому що директор ДБР Роман Труба опинився в епіцентрі багатьох конфліктів. Він показав, що у нього з заступниками не все гладко, але з іншого боку ви повинні зрозуміти розстановку сил... Якщо вони (влада) вважатимуть доцільним, то умовно можна робити також у турбо режимі як відбувається зараз з прокуратурою. Тобто, у "зеленої" команди немає мети рухатися за процедурою або по букві закону. Вони діють слідуючи логіці політичної доцільності. Для мене це один з пазлів або елементів мозаїки глобального малюнка структури влади", - сказала вона.

На її думку, влада хоче осідлати всі структури і всі потоки і встановити тотальний контроль.

"Ось ця тенденція проглядається точно. А кого поміняють в ДБР: Трубу на умовного Трубу-2? Я не знаю, чи є у них в обоймі кваліфіковані кадри. У мене, наприклад, багато питань до самого Труби - наскільки він відповідає посаді. Але, кого вони призначать? Я не виключаю, що це буде селекція навіть гірше, а не краще. Тому, швидше за все, президент буде проштовхувати цю правку і робити вигляд, що він не помічає, що відбувається", - впевнена експерт.

Також вона вважає, що багато в чому законодавчі зміни будуть залежати від тиску США і Заходу.

"Багато в чому, поява у нас антикорупційної вертикалі це не в останню чергу заслуга західних партнерів. Посилення або ослаблення внутрішніх процесів може бути пов'язано з певними домовленостями з міжнародними партнерами", - підкреслила Решмеділова.

Як повідомляли Українські Новини, Решмеділова вважає, що в діях директора Держбюро розслідувань Романа Труби є ознаки узурпації влади і непрофесіоналізму.

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