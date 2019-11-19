За жовтень ціни на гречку перевалили за 26 гривень

У жовтні середні споживчі ціни на гречку зросли на 27,5%, або на 5,73 гривні, до 26,53 гривень/кг у порівнянні з вереснем.

Про це повідомляється в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому найвищі ціни зафіксовані в Київській області - 29,02 гривні/кг, найнижчі - у Житомирській області - 24,58 гривні/кг

Ціни на макаронні вироби збереглися на рівні 18,29 гривні/кг, рис - на рівні 23,1 гривні/кг

Ціни на пшеничне борошно за цей період знизилися на 1,5% до 11,47 гривні/кг

За вказаний період середні споживчі ціни на цукор знизилися на 2,4%, або на 0,36 гривні, до 14,85 гривні/кг порівняно з вереснем.

найвищі ціни зафіксовані в Київській області - 17,73 гривні/кг, найнижчі в Харківській області - 13,32 гривні/кг

У свою чергу ціни на яйця зросли на 9,4%, або на 1,75 гривні, до 20,45 гривень за 10 штук порівняно з вереснем.

Соняшникова олія подешевшало на 0,4%, або на 0,13 гривні/літр, до 34,84 гривні/літр порівняно з вереснем.

Ціни пшеничний хліб з борошна вищого сорту підвищилися на 0,3%, або на 0,07 гривні до 23,61 гривні/кг

Самі високі ціни даної категорії товару були зафіксовані в Києві - 34,26 гривні/кг, найнижчі - у Луганській області - 18,56 гривні/кг

Ціни на житній хліб підвищилися на 0,3%, або на 0,06 гривні, до 20,6 гривні/кг

Ціни на батон незначно знизилися з 13,63 до 13,62 гривні за 500 р.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні ціни на картоплю перевищили 15 гривень.

У цілому з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%, що менше, ніж за три квартали попереднього, 2018 року, тоді подорожчання склало 5,6%.