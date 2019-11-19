підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Події
  • У Запоріжжі вчитель праці накинувся з кулаками на восьмикласника
19 листопада 2019, вівторок, 10:39 13
Події 2019-11-19T10:49:21+02:00
Українські Новини
У Запоріжжі вчитель праці накинувся з кулаками на восьмикласника

У Запоріжжі вчитель праці накинувся з кулаками на восьмикласника

Школа, Вчителі, Поліція, Запоріжжя
Школа
Школа

У запорізькій школі №92 під час уроку вчитель праці накинувся на одного з своїх учнів. Діти встигли зняти відео та викласти в мережу, повідомляють "Факти".

Звичайний урок праці у запорізькій школі закінчився гучним скандалом. Поліція миттєво відреагувала на відео, на якому трудовик штовхає учня.

Однак правоохоронцям не вдалося поспілкуватися з учасниками конфлікту, а батьки восьмикласника не мають жодних претензій до вчителя.

Вчителі кажуть, що трудовик працює у них три роки, досі жодних нарікань на його роботу не було. На питання, чому штовхнув учня – в пояснювальній записці написав, що хлопець образив його, і він просто не витримав.

Школярі розповіли, що вчитель праці не міг знайти спільну мову з учнями, кричав на них, тому вони самі часто провокували скандали. Чоловік після інциденту тільки раз прийшов у школу – написати заяву про звільнення, і навіть колегам не повідомив, чи планує викладати далі.

До пенсії йому залишалося два роки, проте навряд чи педагог після такого скандалу знайде роботу в школі. Учні радіють, що позбулися ненависного трудовика – і неважливо, якою ціною.

Як повідомляли "Українські Новини", в Хмельницькій області вперше оштрафували школяра за буллінг вчителя. Також у Києві батько школяра жорстоко побив фізрука, через те, що той підвищив голос на його сина.

Тим часом у Львові першокласник тримає в страху весь клас, через що діти перестали ходити в школу.

Більше новин про: Школа Вчителі Поліція Запоріжжя

Архів
Новини
Курс рубля впав в обмінниках Києва 11:15
Решмеділова про скандальну правку до закону "Про ДБР": у "зеленій" команді немає мети рухатися за процедурою або по букві закону 11:13
За жовтень ціни на гречку перевалили за 26 гривень 11:08
Трамп особисто заблокував військову допомогу Україні, - заступник держсекретаря 10:56
Штрафи за відсутність дитячого крісла в машині вводять вже з завтрашнього дня 10:53
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Лукашенко буде балотуватися в президенти Білорусі в 2020 році 16:45
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
Українцям час діставати пуховики: з нового тижня в Україну прийдуть заморозки 13:16 Карта
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok