У Запоріжжі вчитель праці накинувся з кулаками на восьмикласника

У запорізькій школі №92 під час уроку вчитель праці накинувся на одного з своїх учнів. Діти встигли зняти відео та викласти в мережу, повідомляють "Факти".

Звичайний урок праці у запорізькій школі закінчився гучним скандалом. Поліція миттєво відреагувала на відео, на якому трудовик штовхає учня.

Однак правоохоронцям не вдалося поспілкуватися з учасниками конфлікту, а батьки восьмикласника не мають жодних претензій до вчителя.

Вчителі кажуть, що трудовик працює у них три роки, досі жодних нарікань на його роботу не було. На питання, чому штовхнув учня – в пояснювальній записці написав, що хлопець образив його, і він просто не витримав.

Школярі розповіли, що вчитель праці не міг знайти спільну мову з учнями, кричав на них, тому вони самі часто провокували скандали. Чоловік після інциденту тільки раз прийшов у школу – написати заяву про звільнення, і навіть колегам не повідомив, чи планує викладати далі.

До пенсії йому залишалося два роки, проте навряд чи педагог після такого скандалу знайде роботу в школі. Учні радіють, що позбулися ненависного трудовика – і неважливо, якою ціною.

Як повідомляли "Українські Новини", в Хмельницькій області вперше оштрафували школяра за буллінг вчителя. Також у Києві батько школяра жорстоко побив фізрука, через те, що той підвищив голос на його сина.

Тим часом у Львові першокласник тримає в страху весь клас, через що діти перестали ходити в школу.