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19 листопада 2019, вівторок, 10:14 8
Силові структури 2019-11-19T11:00:03+02:00
Українські Новини
У Харкові в госпіталі помер командир 128-ї ОМБр Коростельов

У Харкові в госпіталі помер командир 128-ї ОМБр Коростельов

ООС, Загибель військового, Підрив на міні
Євген Коростельов Фото: Український мілітарний портал
Євген Коростельов Фото: Український мілітарний портал

Командир 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади полковник Євген Коростельов помер через мінно-вибухової травми, отриманої в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, близько 4:00, пішов з життя командир 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади полковник Євген Коростельов. Офіцер помер у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, так і не прийшовши до тями після тяжкого поранення", - сказано в ньому.

Наголошується, що мінно-вибухові травми полковник Коростельов отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Врятувати бойового офіцера медикам не вдалося. "Полковник Євген Коростельов командування бригади прийняв близько трьох тижнів тому, але вже за такий короткий час встиг продемонструвати професіоналізм, завоювати повагу та авторитет", - йдеться в повідомленні.

Командування і особовий склад збройних сил висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і друзям загиблого офіцера.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних Сил в Луганській області, від смертельного поранення, отриманого під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ, загинув Юрій Хомик, 1963 року народження, житель міста Володимир-Волинський, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади. Тим часом, кількість загиблих військових з-за вибуху в Балаклії збільшилася до 3.

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