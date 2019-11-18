У Парижі офіційно ввели заборону на циркових тварин

Заборони на використання тварин у циркових виставах продовжують поширюватися. Тим часом як з Одеського цирку зникли тварини, влада Парижа також прийняли таке рішення.

Про це повідомляє Livekindly.

Таким чином місто кинуло виклик державі, яка, на відміну від більшості країн ЄС, до цього часу не оголосила національний заборону.

"Ми можемо привітати себе з цим рішенням, що знаменує соціальний прогрес, якого прагнуть всі французи", - сказала Пенелопа Комитес, член Паризького ради з питань міського природи, додавши, що вона сподівається, що національний уряд піде цим шляхом.

Слід зауважити, опитування показують, що переважна більшість французів проти використання диких тварин для розваги. 65 французьких муніципалітетів вже заборонили цирки з участю диких звірів.

Як наголошується, приводом для введення заборони в столиці стало те, що напередодні в паризькому притулку для тварин помер ведмідь, на ім'я Міша, через два місяці після його порятунку від пари дресирувальників, які жорстоко поводилися з твариною протягом всього його життя.

Як повідомляли "Українські Новини", в Раді пропонують заборонити контактні зоопарки і тварин у цирку.

Також у Вінниці заборонили виступи пересувних цирків з тваринами.