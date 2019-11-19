Милованов заробив майже в чотири рази менше свого заступника

Заробітна плата міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова за жовтень склала 18,1 тис. гривень, його заступників - від 28,7 тис. до 70,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Мілованову в жовтні, становила 18 180 гривень, з яких після утримання податків і зборів виплачено 14 635 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Павла Кухти становила 70 499 гривень, заступників Тараса Висоцького – 64 493 гривні, Світлани Панаиотиди – 56 979 гривень, Дмитра Романовича – 52 727 гривень, заступника - торгового представника Тараса Качки – 61 247 гривень, Сергія Ніколайчука – 43 481 гривня, Юлії Свириденко – 28 727 гривень, Інни Мєтєлєвої – 28 789 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов заявив, що його ніколи особливо не цікавила Україна, а цікавив вітрильний спорт.

Раніше міністр економіки Милованов задекларував квартиру в США.