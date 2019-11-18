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18 листопада 2019, понеділок, 21:00 25
Силові структури 2019-11-18T21:30:01+02:00
Українські Новини
СБУ викрила підприємство в нелегальному видобутку вугілля на 8 млн гривень у Донецькій області

СБУ викрила підприємство в нелегальному видобутку вугілля на 8 млн гривень у Донецькій області

СБУ, Вугілля, Донецька область, Незаконний видобуток вугілля
Вугілля. Фото: Свіже
Вугілля. Фото: Свіже

Служба безпеки України викрила підприємство в нелегальному видобутку вугілля на 8 мільйонів гривень у Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 6 жителів Києва, Покровська і тимчасово окупованого Єнакієвого (обидва - Донецька область) організували нелегальний видобуток вугілля на території закритої шахти "Гірник".

На підпільному підприємстві з порушеннями правил безпеки працювало в 2 зміни 30 осіб. Для легалізації видобутого вугілля ділки використовували підроблену документацію одного з вугільних підприємств регіону, а також проводили фіктивні фінансово-господарські операції.

Вони збували корисні копалини в установи та організації Дніпропетровської, Запорізької і західних областей. За півроку функціонування бізнесу працівники добули близько 2,5 тисячі тонн вугілля, що завдало державі близько 8 млн гривень збитку.

За висновком експертів, незаконна діяльність могла призвести до зсувів і протікання підземних вод.

Під час обшуків на місці незаконної вибірки і за адресами мешкання фігурантів виробництва правоохоронці вилучили шахтне обладнання, машини, банківські картки, печатки та штампи підприємств, задіяних у схемі, а також документи, що доводять незаконні оборудки.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 (порушення правил охорони копалин, порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ підозрює керівництво 5 державних шахт Луганської і Донецької областей у розкраданні 500 млн гривень.

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