СБУ подозревает руководство 5 госшахт Луганской и Донецкой областей в хищении 500 млн гривен

Служба безопасности Украины подозревает руководство 5 государственных шахт Луганской и Донецкой областей в хищении 500 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.



"Установлено, что в течение 2016-2019 годов должностные лица ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградуголь", ГП "Шахта им. Н.С. Сургая", ГП "Первомайскуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок", - говорится в нем.



По данным СБУ, руководство "прописывало" условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей - подконтрольных фирм-прокладок.



Затем предприятиям перечислялось более 500 млн гривен, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.



Правоохранители задокументировали тот факт, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось.



По заключению специалистов, из-за такого инвентаря существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.



В рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц госпредприятий угольной промышленности.

Проходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.



Как сообщали Українськi Новини, нардеп Бондарь потребовал провести проверки коррупционных схем в государственном углепроме.