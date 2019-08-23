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23 августа 2019, пятница, 16:11 60
Силовые структуры 2019-08-23T17:00:02+03:00
Українські Новини
СБУ подозревает руководство 5 госшахт Луганской и Донецкой областей в хищении 500 млн гривен

СБУ подозревает руководство 5 госшахт Луганской и Донецкой областей в хищении 500 млн гривен

Служба безопасности Украины. Фото: espreso.tv
Служба безопасности Украины. Фото: espreso.tv

Служба безопасности Украины подозревает руководство 5 государственных шахт Луганской и Донецкой областей в хищении 500 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Установлено, что в течение 2016-2019 годов должностные лица ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградуголь", ГП "Шахта им. Н.С. Сургая", ГП "Первомайскуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок", - говорится в нем.

По данным СБУ, руководство "прописывало" условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей - подконтрольных фирм-прокладок.

Затем предприятиям перечислялось более 500 млн гривен, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.

Правоохранители задокументировали тот факт, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось.

По заключению специалистов, из-за такого инвентаря существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц госпредприятий угольной промышленности.
Проходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, нардеп Бондарь потребовал провести проверки коррупционных схем в государственном углепроме.

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