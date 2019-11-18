НКРЕКП хоче підвищити підвищити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 36% з 2020

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищити тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії на 36%, або на 4,18 коп./КВт-год до 15,83 коп./КВт-год із 1 січня 2020 року.

Про це свідчать матеріали до засідання НКРЕКП, призначеного на 19 листопада, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами, спочатку планувалося встановити тариф на рівні 19,55 коп./КВт-год.

"Основним фактором зростання тарифу на послуги з передачі електроенергії на 2020 рік є збільшення витрат на виконання спеціальних обов'язків для забезпечення суспільних інтересів із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (ПДЕ)", - зазначається в матеріалах комісії.

Однак за результатами відкритого обговорення було запропоновано встановити тариф на рівні 15,83 коп./КВт-год.

Повідомляється, що основним фактором для зниження тарифу порівняно із запропонованим раніше слугував менший обсяг коштів, який пропонується виділити для забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з ПДЕ.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні НКРЕКП знизила тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії в 2,7 рази, або на 19,56 коп./КВт-год до 11,65 коп./КВт-год.

Як повідомляли Українські Новини, в "Укренерго" визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт.

Раніше тариф "Укренерго" на електроенергію хотіли знизити в 2 рази.