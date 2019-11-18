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18 листопада 2019, понеділок, 17:38 37
Силові структури 2019-11-18T19:00:03+02:00
Українські Новини
Якщо не будуть внесені зміни в Конституцію, то призначення нового директора ДБР може бути оскаржене в суді, -

Якщо не будуть внесені зміни в Конституцію, то призначення нового директора ДБР може бути оскаржене в суді, - Попович

Президент, Попович, Труба, Конституційний Суд, ДБР, Зеленський, Законопроект про ДБР, директор ДБР

Голова ГО "УОПД: Демократія через право" Ростислав Попович вважає, що якщо Конституційний суд не дасть свого висновку щодо конституційності повноважень Президента призначати директора ДБР, то призначення нового керівника може бути оскаржено в суді.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"На сьогоднішній день багато протиріч і всі чекають висновку Конституційного суду щодо змін до Конституції щодо повноважень президента. Так, на сьогоднішній день є проблема. У президента виняткові повноваження відповідно до Конституції і на сьогоднішній день є підстави говорити про легітимність призначення директора ДБР, так і директора НАБУ. Тобто, якщо це питання не буде врегульовано, то легітимність керівників цих правоохоронних органів буде поставлена під питання. Тому, потрібно дивитися, чи буде висновок КС до того моменту, коли Рада проголосує за законопроект про ДБР. Якщо буде цей висновок, то фактично зможуть в легітимний спосіб призначити нового директора ДБР, якщо його не буде, то знову ж буде велике питання, яке знову відкриває шлях до оскарження призначення директора ДБР або в.о.", - сказав він.

За його словами, ідея повного перезавантаження ДБР не нова.

"Про перезавантаження начальницького складу ДБР говорили протягом тривалого часу. Тобто, це не нова ідея і такі правки в законопроекті з'явилися не просто так, оскільки після парламентських виборів всі говорили про перезавантаження правоохоронних органів. Це не новина, просто була дискусія про те, чи доцільно це робити і коли це робити. Якщо говорити про креатуру Романа Труби, то м'яко кажучи, він не справляється зі своєю діяльністю. Ми бачимо тільки піар, боротьбу з РГК і небажання створювати дисциплінарну комісію", - упевнений експерт.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче встановити одноосібну форму правління ДБР.

 

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