Повернені Росією кораблі пройдуть експертизу стану та наявності документації та обладнання

Україна перевірить стан переданих Росією артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдового буксира "Яни-Капу", захоплених РФ у Керченській протоці в 2018 році.

Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Після ретельної перевірки та експертизи стане ясно, в якому стані повернуто українські кораблі, чи були з них вилучено обладнання та документація", - сказано в ньому.

Зазначається, що 1 квітня, відповідно до Конвенції ООН з морського права, МЗС повідомив Росії про суперечку щодо порушення нею імунітетів трьох військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів.

"Незважаючи на повернення моряків і суден, спір триває, сформований арбітражний суд і вже 21-22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання, на яких будуть визначені подальші процедурні питання розгляду справи", - сказано в повідомленні.

Вказується, що українська сторона докладає зусиль із метою встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН при затриманні та утриманні катерів, буксира і 24 членів їх екіпажів.

Як повідомляли Українські Новини, Росія повідомила, що передала Україні захоплені в Керченській протоці броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни-Капу".

25 листопада російський спецназ захопив 2 українських катери і буксир, після того, як російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море.