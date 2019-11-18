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18 листопада 2019, понеділок, 16:53 12
Силові структури 2019-11-18T19:00:04+02:00
Українські Новини
Повернені Росією кораблі пройдуть експертизу стану та наявності документації та обладнання

Повернені Росією кораблі пройдуть експертизу стану та наявності документації та обладнання

Керченська криза, Керченська протока, Захопленні українські кораблі
Захоплені кораблі. Фото: Керч. ФМ
Захоплені кораблі. Фото: Керч. ФМ

Україна перевірить стан переданих Росією артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдового буксира "Яни-Капу", захоплених РФ у Керченській протоці в 2018 році.

Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Після ретельної перевірки та експертизи стане ясно, в якому стані повернуто українські кораблі, чи були з них вилучено обладнання та документація", - сказано в ньому.

Зазначається, що 1 квітня, відповідно до Конвенції ООН з морського права, МЗС повідомив Росії про суперечку щодо порушення нею імунітетів трьох військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів.

"Незважаючи на повернення моряків і суден, спір триває, сформований арбітражний суд і вже 21-22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання, на яких будуть визначені подальші процедурні питання розгляду справи", - сказано в повідомленні.

Вказується, що українська сторона докладає зусиль із метою встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН при затриманні та утриманні катерів, буксира і 24 членів їх екіпажів.

Як повідомляли Українські Новини, Росія повідомила, що передала Україні захоплені в Керченській протоці броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни-Капу".

25 листопада російський спецназ захопив 2 українських катери і буксир, після того, як російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море.

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