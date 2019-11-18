Мінінфраструктури хоче спростити реєстрацію перевізників таксі

Міністерство інфраструктури ініціює спрощення реєстрації перевізників таксі. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Згідно йому, 15 листопада заступник міністра інфраструктури Наталія Форсюк провела зустріч з представниками ринку таксі в Україні, в якій також взяли участь члени комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, а також директорат цифрової інфраструктури на транспорті Мінінфраструктури.

Учасники зустрічі обговорили спірні питання щодо нововведень, які планується впровадити проектом закону "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо врегулювання діяльності з надання послуг перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення".

Зокрема законопроектом планується дерегулювати процедури набуття права на здійснення діяльності з перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення (заміна ліцензій на повідомлення), надати Державній службі з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") повноваження щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про автомобільний транспорт шляхом здійснення "контрольного придбання послуг", а також надати їй функції ведення (адміністрування) державного реєстру перевізників.

Також у повідомленні сказано, що особливу увагу під час зустрічі було приділено спірним питанням про обов'язкове страхування пасажирів, введення відповідальності інформаційно-диспетчерських служб та нагляд за такими службами введення прямого вимоги до водіїв з підтвердження їх психіатричного здоров'я, відсутності наркозалежності і причетності до злочинів проти життя і здоров'я, а також про норми щодо блокування або виключення з реєстру перевізника за систематичні порушення правил дорожнього руху тощо.

За підсумками зустрічі сторонами була досягнута домовленість в тижневий термін доопрацювати проект закону з урахуванням всіх коментарів і зауважень.

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