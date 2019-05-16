Немецкий стартап представил первое в мире беспилотное летающее электротакси

Немецкий стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире, сообщает "Русская служба BBC".

По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился.

Питаемый электроэнергией аппарат способен преодолеть 300 км за час.

Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт больше двух человек.

"Мы всегда стремились увеличить число мест с двух до пяти - это открывает небо гораздо большему числу путешественников", - сказал исполнительный директор и один из сооснователей Lilium Дэниел Виганд.

Летающее такси приводят в движение 36 электромоторов, что позволяет ему взлетать и садиться вертикально.

В компании утверждают, что одной зарядки хватает на час полета.

Теперь аппарату предстоит пройти новые летные испытания.

Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 2020-х годов.

Автономные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, компанией Uber и несколькими стартапами.

Сторонники этого средства передвижения утверждают, что летающие такси повысят мобильность городского населения и помогут снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Как сообщали Українські Новини, беспилотное воздушное такси запустят в Сингапуре.

Также в Германии испытали беспилотный трамвай и запустили первый в мире поезд на водородном топливе.