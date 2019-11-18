У Франції обвалився автомобільний міст, є загиблі та зниклі без вести

На півдні Франції в комуні Мірпуа-сюр-Тарн неподалік від Тулузи обрушився 155-метровий підвісний автомобільний міст через річку Тарн. Загинула 15-річна дівчина, ще кілька людей зникли безвісти. Про це повідомляє Le Figaro.

Міст обрушився близько восьмої ранку. У воду впали три автомобілі – два легковика і вантажівки. За попередніми даними, вага вантажівки перевищувала дозволену норму. Вага машин для проїзду по мосту був обмежений 18 тоннами.

В префектурі поліції повідомили, що чотирьох осіб вдалося врятувати. Серед зниклих без вести – водій вантажівки.

Близько 70 пожежників і водолази працюють на місці події. Над районом кружляють гелікоптери.

Влада пообіцяла провести розслідування щодо аварійності мосту, відремонтованого в 2003 році. Остання інспекція мосту довжиною 155 метрів і шириною 5 метрів була проведена в минулому році і не показала жодних проблем.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові "втомився" і впав на рейки автомобільний міст.

А ще 14 серпня в Генуї (Італія) обрушився автомобільний міст. В результаті загинула 41 людина.