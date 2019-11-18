ВМС України підтвердила повернення Росією захоплених російських кораблів

Українські катери Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу прямують додому. Про це в понеділок, 18 листопада, повідомила прес-служба ВМС ЗСУ на сторінці Facebook.

"Сьогодні, 18 листопада в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів Нікополь, Бердянськ і буксира Яни Капу. Зараз українські буксири Титан, Гайдамаки та пошуково-рятувальне судно "Сапфір" разом з катерами і буксиром почали рух у напрямку материкової України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Росія повідомила, що передала Україні захоплені в Керченській протоці броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни-Капу".

25 листопада російський спецназ захопив 2 українських катери і буксир, після того, як російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море.

станом на 20:28 російські кораблі відкрили вогонь по українським,в результаті чого були поранені. Російські військові почали захоплення українських кораблів біля Керченської протоки і захопили в полон 24 українських моряка.