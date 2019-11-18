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  • У Києві водій Über влаштував потрійну ДТП з постраждалими і відмовився пройти тест на алкоголь
18 листопада 2019, понеділок, 10:33 8
Події 2019-11-18T14:30:04+02:00
Українські Новини
У Києві водій Über влаштував потрійну ДТП з постраждалими і відмовився пройти тест на алкоголь

У Києві водій Über влаштував потрійну ДТП з постраждалими і відмовився пройти тест на алкоголь

ДТП, ДТП в Києві, ДТП з постраждалими, ДТП з таксі

У Києві сталося потрійне ДТП, в результаті якого постраждала вагітна жінка. Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці в Facebook у понеділок, 18 листопада.

"Близько 22:30 на вулиці п'яний водій автомобіля таксі Über на Skoda на вулиці Естонської в'їхав в автомобіль Volkswagen. Тікаючи з місця ДТП на перехресті вулиць Туполєва та Салютна, влетів в автомобілі, що стояли на світлофорі", – йдеться в повідомленні.

В результаті аварії постраждала вагітна жінка, яка знаходилася в Volkswagen. Вона була госпіталізована.

dtp.kiev.ua повідомляє, що водій Skoda поїхав "через подвійну суцільну, здійснив аварійну ситуацію, проїхав на червоне світло і через хвилину протаранив два автомобілі на світлофорі".

Водій Über відмовився на місці пройти тест на алкоголь. Його відправили здати аналізи в лабораторію.

Нагадаємо, що раніше в центрі Києва таксист Über збив двох постачальник піци на скутерах.

Раніше під Києвом п'яний таксист смерть збив чоловіка і тягнув його за собою 50 метрів.

Також раніше у Києві таксист на тротуарі збив маленьку доньку олімпійського чемпіона.

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