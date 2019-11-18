Wizz Air запропонував відмовитися від бізнес-класу в літаках

Гендиректор лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді запропонував авіакомпаніям відмовитися від бізнес-класу на перельотах до 5 годин. Про це повідомляє Forbes.

На думку СЕО угорської авіакомпанії, відмова від бізнес-класу допоможе ефективніше боротися зі змінами клімату.

"Бізнес-клас повинен бути заборонений. Ці пасажири відповідальні за обсяг вихлопів вуглекислого газу в два рази більший порівняно з пасажирами економ-класу. І авіаіндустрія винна у збереженні неефективною і архаїчної моделі", — вважає Вараді.

Свою авіакомпанію Вараді назвав найбільш екологічною і додав, що в найближчі 10 років Wizz Air планує знижувати обсяг викидів вуглекислого газу в атмосферу ще на 30% на кожного пасажира.

Як повідомляли Українські Новини, угорський лоукостер Wizz Air підняв ціну на оплату послуги пріоритетної посадки, а також підвищив вартість зареєстрованого багажу. А АМКУ відкрив справу проти МАУ, Ryanair і Wizz Air через подорожчання провезення ручної поклажі.