підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 листопада 2019, понеділок, 11:37 15
Суспільство 2019-11-18T15:15:04+02:00
Українські Новини
Wizz Air запропонував відмовитися від бізнес-класу в літаках

Wizz Air запропонував відмовитися від бізнес-класу в літаках

Wizz Air, Бізнес-клас

Гендиректор лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді запропонував авіакомпаніям відмовитися від бізнес-класу на перельотах до 5 годин. Про це повідомляє Forbes.

На думку СЕО угорської авіакомпанії, відмова від бізнес-класу допоможе ефективніше боротися зі змінами клімату.

"Бізнес-клас повинен бути заборонений. Ці пасажири відповідальні за обсяг вихлопів вуглекислого газу в два рази більший порівняно з пасажирами економ-класу. І авіаіндустрія винна у збереженні неефективною і архаїчної моделі", — вважає Вараді.

Свою авіакомпанію Вараді назвав найбільш екологічною і додав, що в найближчі 10 років Wizz Air планує знижувати обсяг викидів вуглекислого газу в атмосферу ще на 30% на кожного пасажира.

Як повідомляли Українські Новини, угорський лоукостер Wizz Air підняв ціну на оплату послуги пріоритетної посадки, а також підвищив вартість зареєстрованого багажу. А АМКУ відкрив справу проти МАУ, Ryanair і Wizz Air через подорожчання провезення ручної поклажі.

Більше новин про: Wizz Air Бізнес-клас

Архів
Новини
Приморозить до -3 з посухою і туманами: прогноз погоди на вівторок 14:40 Карта
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
Аеропорти Дніпра та Одеси затримують рейси через погану погоду 14:31
Справа VAB банку: експертиза спростовує звинувачення НАБУ (документи) 14:27 Документ
Поліція і податкова зайнялися компаніями-контрабандистами природного газу в Україну 14:25
більше новин
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Арсенал в Балаклії назвав безпечним командувач Силами логістики Вишневський 18:53
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США 20:24
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok