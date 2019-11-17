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17 листопада 2019, неділя, 19:46 29
Медицина 2019-11-17T21:45:02+02:00
Українські Новини
МОЗ має намір розробити законопроект про психічне здоров'я

МОЗ має намір розробити законопроект про психічне здоров'я

Законопроект, МОЗ, Зоряна Скалецька, Психічне здоров'я
Психічне здоров'я. Фото: pixabay
Психічне здоров'я. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я має намір розробити новий законопроект про психічне здоров'я.

Про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Міністерство охорони здоров'я планує розробити новий проект закону України "Про психічне здоров'я", який повинен повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії і практики системи охорони психічного здоров'я", - написала міністр.

Вона зазначила, що МОЗ готове використовувати напрацювання Литви в області психічного здоров'я.

Представники МОЗ на зустрічі з представниками посольства Литви в Україні домовилися про співпрацю у сфері психічного здоров'я, зокрема Литва має намір підтримувати Україну в побудові системи соціалізації осіб з психічними розладами.

Одними з пріоритетів у розробці нового законопроекту є підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров'я в суспільстві, розробка та впровадження програм подолання стигми на національному та регіональному рівні, активне залучення осіб з психічними та інтелектуальними порушеннями та їх сімей до діалогу в побудові нової системи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству охорони здоров'я удосконалити систему екстреної медичної допомоги.

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