МОЗ має намір розробити законопроект про психічне здоров'я

Міністерство охорони здоров'я має намір розробити новий законопроект про психічне здоров'я.

Про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Міністерство охорони здоров'я планує розробити новий проект закону України "Про психічне здоров'я", який повинен повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії і практики системи охорони психічного здоров'я", - написала міністр.



Вона зазначила, що МОЗ готове використовувати напрацювання Литви в області психічного здоров'я.



Представники МОЗ на зустрічі з представниками посольства Литви в Україні домовилися про співпрацю у сфері психічного здоров'я, зокрема Литва має намір підтримувати Україну в побудові системи соціалізації осіб з психічними розладами.



Одними з пріоритетів у розробці нового законопроекту є підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров'я в суспільстві, розробка та впровадження програм подолання стигми на національному та регіональному рівні, активне залучення осіб з психічними та інтелектуальними порушеннями та їх сімей до діалогу в побудові нової системи.



Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству охорони здоров'я удосконалити систему екстреної медичної допомоги.