Глава МЗС Німеччини їде в Україну

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відвідає Україну 18-19 листопада.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.



"18-19 листопада в Україні буде перебувати з візитом глава МЗС Німеччини Хайко Маас", - повідомив Мельник.



Він зазначив, що це вже друга поїздка міністра в Київ за останні 5 місяців.



Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Хайко Маас заявив, що в Берліні у зв'язку з офіційним погодженням з українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера" побачили прогрес на шляху до миру.



Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас ініціював розповсюдження місії ОБСЄ на Азовське море.



Крім того, Хайко Маас не вважає "Північний потік-2" політичним проектом. А також він заявив, що "Північний потік-2" вже неможливо зупинити.