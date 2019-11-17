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17 листопада 2019, неділя, 15:47 4
Силові структури 2019-11-17T15:47:02+02:00
Українські Новини
Кількість загиблих військових через вибух в Балаклії збільшилася до 3, - Генштаб

Кількість загиблих військових через вибух в Балаклії збільшилася до 3, - Генштаб

загиблий військовий, вибухи, Балаклія, Вибухи на арсеналі в Балаклії

Генеральний штаб Збройних сил констатує, що кількість загиблих військовослужбовців в результаті вибуху під час утилізації боєприпасів на території арсеналу в Балаклії Харківської області збільшилася до 3 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу, передають Українські Новини.

"Повідомляємо, що, на жаль, сьогодні, в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги помер військовослужбовець, який отримав поранення в результаті надзвичайної події на Центральній артилерійській базі (м. Балаклія, Харківська область)", - сказано в ньому.

Відзначається, що інші військовослужбовці,які також постраждали в результаті події, перебувають на лікуванні, загрози їх життю немає.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося про загибель 2 військових та поранення 5 через вибух під час утилізації боєприпасів на території арсеналу в Балаклії Харківської області.

Наголошується, що військовослужбовці проводили на технічній території військової частини утилізацію залишків боєприпасів, які не можна транспортувати.

Командувач Силами логістики генерал-лейтенант Олег Вишневський заявив, що станом на другу половину дня 16 листопада військовий арсенал у Балаклії Харківської області є безпечним.

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