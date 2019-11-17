підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
17 листопада 2019, неділя, 14:57 40
Зовнішня політика 2019-11-17T14:58:56+02:00
Українські Новини
Українські військові кораблі пройшли під арками Кримського мосту

Українські військові кораблі пройшли під арками Кримського мосту

Україна-Росія, Військові кораблі, Повернення кораблів, Кримський міст

Сьогодні, 17 листопада, Росія повертає Україні захоплені в минулому році військові кораблі. Про це повідомляє "Керч.ФМ".

Так, повідомляється, що близько 12:20 годин кораблі пройшли під арками Кримського мосту. Приблизно в 11:30 вони вийшли з території Генмола у супроводі буксира і берегової охорони.




Як повідомляли Українські Новини, 25 листопада російський спецназ захопив 2 українських катери і буксир.

Російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море.

Станом на 20:28 російські кораблі відкрили вогонь по українських,в результаті чого були поранені.

Російські військові почали захоплення українських кораблів біля Керченської протоки.

В полон були взято 24 українських моряка.

Українські правоохоронці почали розслідувати цей злочин і заочно повідомили про підозру заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ Росії і ще 7 російським силовикам, причетним до нападу на українські кораблі.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Також Росія звільнила з-під варти і передала Україні 24 моряка.

Більше новин про: Україна-Росія Військові кораблі Повернення кораблів Кримський міст

Архів
Новини
За рік в ДТП на дорогах України загинуло близько трьох тисяч осіб, - патрульна поліція 16:20
Кількість загиблих військових через вибух в Балаклії збільшилася до 3, - Генштаб 15:47
Турецька влада заявила про затримання 25 родичів убитого ватажка ІДІЛ 15:24
Українські військові кораблі пройшли під арками Кримського мосту 14:57
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
більше новин
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Арсенал в Балаклії назвав безпечним командувач Силами логістики Вишневський 18:53
Дмитро Святаш. Фото: capital.ua
НАБУ оголосило колишнього народного депутата Дмитра Святаша в розшук 22:37
З Ситником у мене прямий конфлікт інтересів, - Бахматюк 12:01
У Раді тиждень не можуть вирішити, що робити з заявою про зняття депутатських повноважень Кучера 07:30
більше новин
Шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США 20:24
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Дмитро Святаш. Фото: capital.ua
НАБУ оголосило колишнього народного депутата Дмитра Святаша в розшук 22:37
Процес призначення пенсій автоматизують. Фото: pixabay
Діджиталізація пенсій: що готує Пенсійний фонд у Новому році 05:55
Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрали, а заарештувало НАБУ 16:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok