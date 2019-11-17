Українські військові кораблі пройшли під арками Кримського мосту

Сьогодні, 17 листопада, Росія повертає Україні захоплені в минулому році військові кораблі. Про це повідомляє "Керч.ФМ".

Так, повідомляється, що близько 12:20 годин кораблі пройшли під арками Кримського мосту. Приблизно в 11:30 вони вийшли з території Генмола у супроводі буксира і берегової охорони.







Як повідомляли Українські Новини, 25 листопада російський спецназ захопив 2 українських катери і буксир.



Російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море.

Станом на 20:28 російські кораблі відкрили вогонь по українських,в результаті чого були поранені.

Російські військові почали захоплення українських кораблів біля Керченської протоки.

В полон були взято 24 українських моряка.

Українські правоохоронці почали розслідувати цей злочин і заочно повідомили про підозру заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ Росії і ще 7 російським силовикам, причетним до нападу на українські кораблі.



7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Також Росія звільнила з-під варти і передала Україні 24 моряка.