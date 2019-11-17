Що з'їсти на сніданок: 12 найкорисніших і найсмачніших продуктів

Останні дослідження показують, що сніданок - не є обов'язковим і що краще взагалі його пропустити, ніж з'їсти вранці нездорову їжу. Але також правдою є те, що поживний і збалансований сніданок може дати вам енергію і попередити переїдання протягом решти дня, повідомляє "Українська правда. Життя" з посиланням Healthline.

Ось 12 продуктів, які гарні для сніданку:

Яйця

Дослідження показують, смакування яйцями на сніданок підвищує почуття ситості, зменшує кількість спожитих калорій під час наступного прийому їжі та допомагає підтримувати стабільний рівень цукру та інсулін в крові.

Грецький йогурт

У ньому – багато протеїну, який знижує відчуття голоду та має вищий термічний ефект, ніж жир або вуглеводи.

Кава

Багата на кофеїн, який покращує настрій, бадьорить та підтримує психологічне здоров'я. Навіть мала кількість кофеїну може досягти цих ефектів.

Вівсянка

У вівсянці є унікальні харчові волокна (oat beta-glucan). Окрім іншого, вони можуть знижувати рівень холестерину й дарувати тривале відчуття ситості.

Насіння чіа

Це насіння – одне з найкращих джерел харчових волокон. У 28 грамах насіння Чіа – аж 11 грамів харчових волокон. У цьому насінні є волокна, які поглинають воду, збільшуючи об'єм їжі, яка проходить через систему травлення, допомагаючи почуватися ситими та вдоволеними.

Ягоди

Популярні ягоди – чорниця, малина, полуниця та ожина. У них мало цукру, ніж у більшості фруктів, але більше волокон. Малина та ожина містять аж 8 г волокон в одній чашці, або у 120 і 145 грамах відповідно.

Горіхи

Горіхи – чудовий додаток до сніданку, адже вони дають ситість та попереджують набір ваги. У них багато калорій, але вони не поглинають усі жири з них.

Зелений чай

У зеленому чаї є кофеїн, який покращує настрій та бадьорість, поруч з підвищенням рівня метаболізму. Зелений чай має лише 35-70 мг кофеїну на чашку.

Протеїновий шейк

Різні типи білкового порошку можна використовувати, включаючи яєчний, соєвий, сироватковий та гороховий. Сироватковий організм поглинає найшвидше. Такий напій також знижує апетит більше, ніж інші форми білка, і допомагає почуватись ситими і їсти менше під час другого прийому їжі.

Фрукти

Фрукти можуть бути смачною частиною поживного сніданку. Усі типи фруктів містять вітаміни, калій, харчові волокна та мають мало калорій.

Насіння льону

Воно багате на харчові волокна, які допомагають відчувати ситість впродовж кількох годин після їжі. Льон також може покращувати чутливість до інсуліну та знижувати рівень цукру в крові, і захищає від раку грудей.

Домашній сир

Він багатий на білок, що підвищує метаболізм, виробляє відчуття ситості та зменшує рівень гормону голоду ґреліну. Дослідження показують, що домашній сир такий же поживний і дає ситність, як і яйця.

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