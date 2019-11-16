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16 листопада 2019, субота, 13:55 10
Суспільство 2019-11-16T14:02:14+02:00
Українські Новини
Похолодає до -1: у неділю в Україну прийдуть перші нічні морози

Похолодає до -1: у неділю в Україну прийдуть перші нічні морози

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У неділю в Україну прийдуть перші нічні морози. 17 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +9...+11 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, удень +8...+14 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +11...+13 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +7...+13 градусів; у Сумській області вночі 0...+5 градусів, удень +6...+11 градусів. У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+8 градусів; у Полтавській і Дніпропетровській областях вдень -1...+5 градусів, удень +6...+13 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +6...+12 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, удень +8...+15 градусів; у Запорізькій області вночі -1...+4 градуси, вдень +7...+13 градусів, в Одеській області +9...+14 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+14 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, на цих вихідних, 16-17 листопада, в Україні прогнозовані в цьому місяці аномальні морози до -11 зі снігом не очікуються, однак не обійдеться без похолодання.

Раніше синоптики дали прогноз на кінець осені.

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